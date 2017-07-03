Представители 28 стран приедут в Екатеринбург на Всемирный конгресс людей с инвалидностью

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Более 700 человек из 28 стран станут участниками Всемирного конгресса людей с ограниченными возможностями здоровья, который пройдет в сентябре в Екатеринбурге, сообщили в понедельник ТАСС организаторы по итогам завершившейся регистрации участников. Самыми представительными будут делегации России и Германии.

"Завершилась регистрация участников первого Всемирного конгресса людей с ограниченными возможностями здоровья. Изначально оргкомитет ставил перед собой, казалось, невозможную цель - собрать 700 участников из 30 государств. <…> Но заявок поступило по факту гораздо больше, чем конгресс может вместить, до последнего дня шли звонки и от иностранных делегаций. Таким образом, в настоящее время зарегистрировано 703 участника, но дополнительно еще будут выделены места для активистов с инвалидностью от Свердловской области - где-то порядка 40 человек", - сказала член российского оргкомитета мероприятия Вера Симакова.

Она отметила, что с 2015 года было проведено более 50 презентаций мероприятия в странах Европы и Южной Америки, а также Китае, Индии, США. "Работу по привлечению международных участников вели представители международного оргкомитета Томас Краус из Германии, Петтер Хольм из Норвегии и Олег Колпащиков из России. Презентации проходили как на специализированных образовательных площадках, посвященных вопросам реализации Конвенции ООН о правах инвалидов, так и на съездах стран Европы по вопросам социальной политики, социальной интеграции и реабилитации", - пояснила собеседница агентства.

Организаторы отмечают, что на конгресс приедут представители 28 стран. "География международных участников широкая, оргкомитет не ожидал, что на конгресс приедут почти со всех уголков земного шара. Самые представительные делегации - из России (286 человек) и Германии (206 человек)", - говорят организаторы.

Как сообщалось ранее, идея проведения форума была выдвинута и поддержана во время Европейского конгресса в Брюсселе (Бельгия) в 2015 году. Первый Всемирный конгресс людей с ограниченными возможностями здоровья пройдет в Екатеринбурге с 7 по 10 сентября 2017 года, его основная тема - "Увидеть ценность каждого". В программу форума войдут доклады, мастер-классы, экскурсии, панельные дискуссии и туристические маршруты. В настоящее время около 180 волонтеров проходят подготовительные курсы, преподавателями которых являются люди с инвалидностью.