Прокуратура на Урале взыскала более 77 млн рублей с экс-чиновников за махинации с землей

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июля./ТАСС/. Прокуратура Свердловской области взыскала через суд более 77 млн рублей с экс-чиновников Среднеуральска за мошенничество с земельными участками. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.
По данным прокуратуры, суд в июне прошлого года приговорил бывшего замглавы администрации городского округа Среднеуральск по экономике, строительству и ЖКХ Александра Астахова к 5 годам, а бывшего председателя комитета по управлению имуществом и казной городского округа Среднеуральск Сергея Петрова к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима за махинации с земельными участками на 77 млн рублей.
Кроме того, осужденные лишены права занимать руководящие должности сроком на 2 года. Во время расследования уголовного дела прокурор Свердловской области Сергей Охлопков в интересах Свердловской области и городского округа заявил гражданский иск о возмещении ущерба, причиненного преступлением.
"Верхнепышминский городской суд, рассмотрев исковое заявление прокурора региона, удовлетворил его, взыскав с Александра Астахова и Сергея Петрова солидарно сумму ущерба, причиненного преступлением, на сумму свыше 77,4 млн рублей: 61,9 млн рублей - в доход бюджета городского округа Среднеуральск, 15,4 млн рублей - в доход бюджета Свердловской области", - сообщили в прокуратуре.
Ранее ТАСС сообщал, что с мая 2009 года по октябрь 2010 года Астахов и Петров способствовали передаче подконтрольному им дачному некоммерческому партнерству "Коптяки" земельных участков общей площадью свыше 530 тыс. кв. метров, расположенных северо-восточнее деревни Коптяки. Отчуждение земли было произведено по заведомо заниженной стоимости. Впоследствии все земельные участки "Коптяки" реализовало третьим лицам по рыночной цене.