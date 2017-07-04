Индустриальные арт-маршруты по Уралу будут представлены на ИННОПРОМе-2017

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Около 60 индустриальных арт-маршрутов по городам Свердловской, Тюменской, Челябинской областей и Пермского края представят на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2017, которая пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Об этом сообщили во вторник ТАСС в Уральском филиале Государственного центра современного искусства (ГЦСИ-РОСИЗО).

"С 15 июля стартуют маршруты программы арт-резиденций Уральской индустриальной биеннале современного искусства. Это 59 индустриальных маршрутов по 25 городам Свердловской, Тюменской, Челябинской областей и Пермского края. Они будут представлены в рамках выставки ИННОПРОМ-2017", - сказали в ГЦСИ.

По словам кураторов, арт-маршруты объединяют поездки выходного дня, современное искусство и знакомство с уральским индустриальным наследием. "Они больше напоминают экспедиции, чем экскурсии, они призывают исследовать те места, где работали художники. Например, включено посещение Сысертского завода художественного фарфора, Кыштымского машиностроительного завода, эко-парка "Зюраткуль", заводского комплекса начала XX века - гидроэлектростанции "Пороги", - пояснили в ГЦСИ.

На ИННОПРОМ-2017" также пройдет презентация проекта четвертой Уральской индустриальной биеннале современного искусства, которая состоится в Свердловской области с 14 сентября по 12 ноября, пройдут предварительные показы работ основного конкурса выставки. "Презентация пройдет с участием комиссара биеннале Алисы Прудниковой", - уточнили в ГЦСИ.

Четвертая Уральская индустриальная биеннале современного искусства пройдет на Урале под темой "Новая грамотность". Куратором основного проекта стал Жоан Рибас, который также является главным куратором музея современного искусства Серралвеш города Порту (Португалия). За годы работы в биеннале приняли участие более 300 художников из 70 стран мира.

ИННОПРОМ - международная промышленная выставка, она проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. Национальная экспозиция партнера выставки в 2017 году - Японии - займет 3 тыс. кв. м, а численность японской делегации превысит 500 человек, на выставке разместятся также национальные экспозиции Германии, Италии, Индии, Южной Кореи. Деловая программа выставки будет включать более 150 мероприятий, участниками станут 640 российских и иностранных компаний-экспонентов.