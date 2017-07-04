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СК возбудил дело по факту гибели двоих детей в реке в Тюменской области

Новости Урала
4 июля, 11:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

ЧП произошло 1 июля

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двоих детей в реке в Ишимском районе Тюменской области. ЧП произошло 1 июля, сообщили во вторник в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

"В дневное время 1 июля в правоохранительные органы села Абатское Ишимского района поступило сообщение о гибели в результате утопления мальчика 2009 года рождения и девочки 2008 года рождения. В целях установления обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что по предварительным данным, 1 июля компания из четырех детей самостоятельно отправилась к участку местности, расположенному у лога реки Китерня, который в результате разлива реки был заполнен водой.

"В ходе игры двое детей оказались в воде, не умевшие хорошо плавать мальчик и девочка стали тонуть. Двое других детей пытались им помочь, но безуспешно, после чего один из детей позвонил по телефону и сообщил о случившемся. В результате проведенных поисковых мероприятий, тела детей были обнаружены в водоеме", - уточнили в ведомстве.

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