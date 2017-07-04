Китайская делегация в составе 250 человек примет участие в ИННОПРОМе-2017

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Китайская делегация, в состав которой войдут порядка 250 человек, примет участие в международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2017, которая пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Об этом сообщили во вторник в департаменте информационной политики главы региона.

"Делегация китайской провинции Хэйлунцзян и города Харбина, насчитывающая порядка 250 человек, примет участие в работе ИННОПРОМ-2017. В нее войдут представители 180 предприятий, специализирующихся на машиностроении, строительстве, биотехнологиях, электронной промышленности, сельском хозяйстве и других направлениях, а также официальные лица. Кроме того, выставку посетит делегация провинции Хэнань во главе с вице-губернатором господином Чжан Вэйнином и официальные представители провинции Цзилинь", - уточнили в департаменте.

В программе нынешней выставки - Российско-китайский промышленный и научно-технический бизнес-форум, который пройдет в формате В2В. Состоятся также переговоры официальных лиц.

"Интенсивные контакты на высшем уровне придают мощные импульсы развитию партнерства России и Китая, в том числе и на региональном уровне. В ходе работы нашей делегации на четвертом Российско-китайском ЭКСПО в июне этого года, стороны подтвердили высокий интерес к взаимодействию. Положительный опыт бизнес-форумов на площадках ЭКСПО и ноябрьской биржи кооперации, которые прошли в Екатеринбурге в прошлом году, подтверждает обоюдное стремление бизнеса к продолжению диалога в формате В2В", - приводит департамент слова регионального министра международных и внешнеэкономических связей Андрея Соболева.

За прошлый год Свердловская область приняла более 20 официальных делегаций из Китая. Крупнейшими мероприятиями с участием китайских партнеров стали третье Российско-китайское ЭКСПО и биржа контактов между предприятиями Свердловской области и провинции Хэйлунцзян в ноябре - в ее работе приняли участие 111 китайских компаний. Результатом этой работы стал рост в 2016 году экспорта продукции машиностроения в Китай в 2,5 раза.

ИННОПРОМ - международная промышленная выставка, она проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. Национальная экспозиция партнера выставки в 2017 году - Японии - займет 3 тыс. кв. м, а численность японской делегации превысит 500 человек, на выставке разместятся также национальные экспозиции Германии, Италии, Индии, Южной Кореи. Деловая программа выставки будет включать более 150 мероприятий, участниками станут 640 российских и иностранных компаний-экспонентов.