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В начале июля в Свердловской области будут идти дожди

Новости Урала
4 июля, 11:42 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 4, июля. /ТАСС

Наиболее теплой будет вторая декада месяца, когда днем на Среднем Урале воздух прогреется до 26 градусов тепла, предсказывают синоптики

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© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Синоптики не прогнозируют в июле тридцатиградусной жары на территории Свердловской области, где в первой половине месяца сохранятся дожди. По предварительному прогнозу Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, наиболее теплой будет вторая декада июля, когда днем на Среднем Урале воздух прогреется до 26 градусов тепла, сообщила во вторник начальник отдела метеорологических прогнозов Анна Мишарина.

"Согласно прогнозу Гидрометцентра России июль на территории Свердловской области будет тепле средних многолетних значений на 1 градус. Осадков будет около нормы на уровне 78-92 мм - это среднее значение за месяц для нашей территории", - сказала Мишарина на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

По ее словам, 5-7 июля на Среднем Урале ожидаются местами небольшие дожди, ночью температура воздуха составит 7-12 градусов, днем - 16-21 градус - это около нормы. "С 10 по 16 июля ожидается незначительное повышение температуры, также пройдут дожди. Днем ожидается 20-25 градусов, в отдельных районах воздух прогреется до 29 градусов тепла", - сказала Мишарина.

По ее словам, достаточно дождливым был на Урале и июнь: осадки выпадали почти каждый день. "В Свердловской области в июне выпало осадков до полуторамесячной нормы. В июне было два опасных явления по осадкам, но ничего катастрофического не произошло", - сказала синоптик.

По словам заместителя начальника Главного управления МЧС по Свердловской области Сергея Щербакова, в июне были аномально сильные ветра до 27 м/с, грозы и сильные дожди. "Максимальное количество осадков, сопровождающихся сильным ветром, выпало 3-4 июня. Риск сильных ливневых дождей увеличен в июле. На сегодня, например, ожидаются грозы, сильные ливни, град с ветром до 25 м/с", - отметил Щербаков.

Ранее сообщалось, что во время мощной грозы и сильного ветра на Среднем Урале в минувшие выходные погиб один человек, 11 были госпитализированы, 10 из них - в Свердловской области, один - в Челябинской. Разбушевавшаяся стихия привела к массовым отключениям. По данным Минэнерго РФ, около 100 тыс. человек и 303 социально-значимых объекта остались без электроснабжения, было обесточено 100 населенных пунктов. Наиболее сложная ситуация отмечена в Нижнем Тагиле и Староуткинске, там был введен режим ЧС.

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