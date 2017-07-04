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Поток иностранцев в Свердловскую область вырос почти на треть

Новости Урала
4 июля, 12:09 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 4, июля. /ТАСС

85% въехавших в Россию - представители стран ближнего зарубежья

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Иностранные граждане в этом году въезжают в Свердловскую область заметно чаще, чем в прошлом: в первой половине года поток иностранцев был почти на треть больше, чем в аналогичном периоде 2016 года. Такие данные озвучили во вторник специалисты областного управления МВД на внеочередном заседании антитеррористической комиссии региона.

"С начала года на территорию Среднего Урала (Свердловской области - прим. ТАСС) въехало без малого 67,5 тыс. иностранных граждан - рост по сравнению с аналогичным периодом 2016 года почти на 28,8%. При этом 85% въехавших иностранных граждан - представители стран ближнего зарубежья. Лидерами остаются Таджикистан, Киргизия, Узбекистан. Сейчас на территории Свердловской области находятся более 122 тыс. иностранцев", - сообщили в департаменте информационной политики губернатора со ссылкой на данные, озвученные свердловским управлением МВД.

Отмечается, что количество временно проживающих в регионе иностранных граждан снизилось на 3,4%, а количество постоянно проживающих увеличилось на 10,5%.

"В настоящее время на территории Свердловской области не проживают лица, ранее судимые за терроризм. Но этот факт не дает оснований для формального отношения к вопросам адаптации и социальной интеграции этих людей. Необходимо предусмотреть дополнительные меры по информированию лиц, срок наказания которых близится к завершению, о представленных им государством возможностях по социальной поддержке и реабилитации", - отметил на заседании антитеррористической комиссии врио губернатора Евгений Куйвашев, его слова передает департамент информационной политики главы региона.

Куйвашев подчеркнул, что в Свердловской области должна быть усилена профилактика распространения идеологии терроризма среди молодежи, мигрантов и лиц, освободившихся из мест заключения. Именно эти возрастные и социальные группы, отметил врио губернатора, больше всего подвержены деструктивной идеологии. Куйвашев поручил региональному департаменту по труду и занятости подготовить предложения в сфере совершенствования законодательства в миграционной сфере "для обеспечения максимально эффективной работы по контролю занятости иностранных граждан и борьбы с "резиновыми адресами".

"Министерству общественной безопасности региона также предстоит проработать возможность оказания помощи в проведении ремонтов ряда помещений, в которых размещены подразделения по работе с мигрантами. В сфере работы с молодежью основное внимание будет уделено обеспечению информационной безопасности, организации досуга, патриотическому воспитанию, изучению культуры, истории, традиций страны", - добавил он.

Об уральских мигрантах

Как сообщил ТАСС руководитель областной Ассоциации национально-культурных объединений Фарух Мирзоев, Свердловская область продолжает оставаться одним из основных регионов - потребителей иностранной рабочей силы. По его словам, большинство трудовых мигрантов задействовано в строительной сфере. Значительно меньше их работает в сфере ЖКХ, где труд мигрантов задействован в уборке дворовых территорий и облагораживании городских улиц. Также у мигрантов популярны сфера обслуживания и торговли.

Мирзоев уточнил, что в основном на заработки в Свердловскую область приезжают мужчины в возрасте от 18 до 50 лет. При этом едут женщины с детьми - наибольший их поток из Узбекистана и Киргизии.

По его словам, в детсады дети мигрантов, как правило, не ходят, они находятся под присмотром родителей, детей же школьного возраста мигранты без проблем отдают в российские общеобразовательные школы. Тех родителей, которые не устраивают детей в школы, наказывают в административном порядке, им грозит выдворение с территории России.

Мирзоев считает, что необходимо сделать обязательным и медицинское страхование среди мигрантов, кроме того, нацдиаспоры выступают за ужесточение наказания в отношении мигрантов, которые нарушают российское законодательство.

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