Общественники предлагают воссоздать в Екатеринбурге военное училище

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Общественники собирают подписи под обращением к министру обороны РФ Сергею Шойгу с просьбой возродить Свердловское высшее военно-политическое танко-артиллерийское училище. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС председатель Содружества выпускников училища Рафаэль Шихов.

Свердловское высшее военно-политическое танко-артиллерийское училище было создано в 1967 году. В 1992 году учебное заведение было переформировано в Екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище, которое расформировали в 2011 году.

"Мы собираем подписи под обращением к министру обороны России Сергею Шойгу с просьбой рассмотреть вопрос восстановления военного училища в Екатеринбурге. На этих выходных будет проходить празднование 50-летия Свердловского высшего военно-политического танко-артиллерийского училища, куда приедут более 1,5 тыс. выпускников со всей страны. Также сбор подписей ведется в интернете", - сказал Шихов.

По словам выпускника училища Сергея Салыгина, в Екатеринбурге сейчас нет учебных заведений высшего военного образования. "Не обязательно, что будет воссоздано именно военно-политическое училище, пусть профиль будет решением министра обороны. Важно, чтобы в регионе снова появилось военное образование. В Екатеринбурге до сих пор в хорошем состоянии сохранился военный городок училища, необходимы небольшие финансовые вложения для возобновления работы", - считает Салыгин.

В рамках 50-летия создания училища в Екатеринбурге 8-9 июля пройдут праздничные мероприятия - торжественное построение и митинг в центре города, футбольный матч между выпускниками, концерт. "Впервые будет "Бессмертная рота", то есть на построении мы будем стоять с фотографиями ребят, которые погибли в Чечне, Афганистане и в мирное время. В списках уже более 120 человек, среди них, конечно, подполковник Алексей Бучельников, который погиб в Сирии в мае этого года, и полковник Сонников из Ансамбля песни и пляски им. Александрова, который был нашим выпускником и погиб в катастрофе Ту-154 над Черным морем", - добавил Шихов.