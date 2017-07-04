В Свердловской области прогнозируют хороший урожай кормовых культур, несмотря на непогоду

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Обильные дожди, грозы, ураган, которые повторялись в Свердловской области в течение июня, не оказали негативного влияния на урожай кормовых культур - ожидается, что он будет выше уровня прошлого года, сообщил во вторник врио министра АПК и продовольствия региона Сергей Шарапов.

"Если говорить о предварительных итогах заготовки кормов, то средняя урожайность даже выше прошлогодних показателей <…> в прошлом году средняя урожайность была около 50-60 центнеров с гектара, в этом году - до 100 центнеров", - сказал Шарапов на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

Он отметил, что сейчас не хватает положительных температур для заготовки сена. "Оно не подсыхает в те сроки, которые предусмотрены агротехникой, но многие предприятия используют технологию "корма в пленке". Это позволяет заготовить качественный корм, несмотря на погодные условия. Предприятия окажут помощь собственникам личных подворий, если погода не позволит им заготовить качественные корма", - сказал врио министра.

По предварительным расчетам, на Среднем Урале ожидается урожай зерновых культур выше среднего. "Развитие посевов идет в среднем в многолетние сроки, но эффективного тепла недостаточно для теплолюбивых культур, таких как кукуруза, помидоры, огурцы, ягоды. Что касается зерновых, яровых культур, овощей, то для них тепла вполне достаточно. Кроме того, в этом году хорошее увлажнение почвы, что тоже благоприятно отражается на будущем урожае", - добавила начальник отдела агрометеорологии Гидрометцентра ФГБУ "Уральское УГМС" Людмила Саваринюк.

Увеличена в этом году в регионе финансовая поддержка аграриев. "Сумма поддержки в этом году составила 1,2 млрд рублей, в прошлом было около 800 млн рублей. Большое спасибо молочным заводам, которые предоставили огромную сумму кредитов нашим аграриям, например, Ирбитский молзавод впервые за всю историю кроме того, что оказал финансовую поддержку, помог крупным и мелким предприятиям централизовано закупить минеральные удобрения", - отметил Шарапов.

Ситуация в других регионах

В отличие от Свердловской области в ряде других регионов ситуация с кормовыми культурами и урожаем сельхозкультур сложилась неоднозначная. Так, 3 июля губернатор Костромской области Сергей Ситников потребовал принять экстренные меры по заготовке кормов для крупного рогатого скота из-за низкого урожая кормовых культур. В этом году региональные аграрии заготовили в семь раз меньше силоса в сравнении с 2016 годом из-за непогоды. В настоящее время областным департаментом агропромышленного комплекса прорабатываются возможные варианты оказания финансовой помощи аграриям.

В Астрахани, наряду с Брянском, занимающим ключевые позиции на картофельном рынке РФ, аграриям пришлось начать сбор на неделю позже. В регионе планируют собрать картофеля не меньше, чем в прошлом году - ориентировочно это 320 тыс. тонн. В Министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области прогноз по урожаю не озвучивают, но отмечают, что сроки сева озимых "незначительно сместились". В регионе аграрии начали разработку планов по спасению моркови и картофеля, детали планов пока не сообщаются.

В Новгородской области из-за непогоды в этом году площади под картофель сократились на 12%. Из-за дождей техника не могла проехать на некоторые поля. С опаской ждут начала уборки и в Новосибирской области, которая обладает четвертью всех сельхозугодий Западной Сибири. Сейчас в элеваторах региона, по словам министра сельского хозяйства области Василия Пронькина, находится около 500 тыс. тонн зерна интервенционного фонда, и пока фермеры не торопятся от него избавляться и предпочитают придержать зерно как своеобразную подушку безопасности на случай неурожая.

Проведение сельхозработ в неблагоприятных погодных условиях может привести к снижению урожайности в ряде регионов Северо-Запада, а это, в свою очередь, - к значительному колебанию цен на сельскохозяйственную продукцию. Такой прогноз ранее со ссылкой на экспертов сделал полпред президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов на выездном совещании секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, посвященном продовольственной безопасности региона.