Отменены три чартерных рейса из Екатеринбурга в Турцию и Сочи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Авиакомпания NordStar отменила три чартерных рейса из Екатеринбурга - в Даламан, Анталью и Сочи, сообщается на онлайн-табло аэропорта Кольцово.

"Рейс Y7-7733 должен был вылететь из Екатеринбурга в Даламан в 17:50 мск, однако вылет был отменен. Аналогичный случай произошел с рейсом Y7-7790 из Кольцово в турецкую Анталью, который должен был вылететь 00:10 мск. Третьим отмененным рейсом стал Y7-9036 Екатеринбург - Сочи", - говорится на табло.

По данным пресс-службы Кольцово, рейсы отменены по решению NordStar. В настоящее время ТАСС не удалось получить комментарий авиакомпании.