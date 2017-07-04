Количество писем о нарушениях на дорогах Среднего Урала с начала года выросло вдвое

Гамбург переходит на чрезвычайное положение накануне саммита G20Международная панорама 4 июля, 14:00
Сколько "Кучино" в России: что происходит с мусорными полигонами в регионахОбщество 4 июля, 13:58
Тарпищев: пляжный теннис обязательно войдет в программу летних Олимпийских игрСпорт 4 июля, 13:50
Четвертый розыгрыш Кубка президента по самбо пройдет в Лондоне 30 сентябряСпорт 4 июля, 13:43
"Почта России" планирует создать собственную платежную системуЭкономика и бизнес 4 июля, 13:43
Штормовое предупреждение объявлено на Алтае из-за ветра до 28 м/сСибирь 4 июля, 13:36
Путин вручил Си Цзиньпину орден Андрея ПервозванногоПолитика 4 июля, 13:31
ТАСС намерен развивать связи с китайскими коллегамиОбщество 4 июля, 13:25
Додон: Россия разрешила импорт фруктов и овощей из Молдавии через все таможенное посты РФЭкономика и бизнес 4 июля, 13:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Количество писем о штрафах за нарушения правил дорожного движения в Свердловской области выросло в этом году вдвое. За первые шесть месяцев почтальоны доставили свыше 550 тыс. уведомлений, что является объемом за весь 2016 год, сообщили во вторник в пресс-службе регионального отделения "Почты России".
"За первые шесть месяцев 2017 года почтальоны Екатеринбурга доставили свыше 550 тыс. уведомлений о штрафах за нарушение ПДД, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Первоначально количество протоколов об административном правонарушении от "электронных инспекторов", которые направляются заказными письмами, не превышало 1 тыс. в день. В настоящее время почтовики доставляют порядка 3 тыс. протоколов ежедневно", - сказали в отделении.
По данным управления ГИБДД по Свердловской области, в регионе увеличилось количество передвижных комплексов фиксации нарушений. "Именно из-за этого увеличилось и количество вынесенных постановлений нарушителям. Приборы автоматической фиксации выставляются в наиболее аварийных местах. Например, после установки этих приборов на автодороге Екатеринбург - Тюмень количество ДТП снизилось на 25%", - добавили в управлении.