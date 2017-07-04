Количество писем о нарушениях на дорогах Среднего Урала с начала года выросло вдвое

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Количество писем о штрафах за нарушения правил дорожного движения в Свердловской области выросло в этом году вдвое. За первые шесть месяцев почтальоны доставили свыше 550 тыс. уведомлений, что является объемом за весь 2016 год, сообщили во вторник в пресс-службе регионального отделения "Почты России".

"За первые шесть месяцев 2017 года почтальоны Екатеринбурга доставили свыше 550 тыс. уведомлений о штрафах за нарушение ПДД, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Первоначально количество протоколов об административном правонарушении от "электронных инспекторов", которые направляются заказными письмами, не превышало 1 тыс. в день. В настоящее время почтовики доставляют порядка 3 тыс. протоколов ежедневно", - сказали в отделении.

По данным управления ГИБДД по Свердловской области, в регионе увеличилось количество передвижных комплексов фиксации нарушений. "Именно из-за этого увеличилось и количество вынесенных постановлений нарушителям. Приборы автоматической фиксации выставляются в наиболее аварийных местах. Например, после установки этих приборов на автодороге Екатеринбург - Тюмень количество ДТП снизилось на 25%", - добавили в управлении.