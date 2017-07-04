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Казань представит на ИННОПРОМе портал о промышленном потенциале региона Made in Tatarstan

Новости Урала
4 июля, 15:09 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 4, июля. /ТАСС

На сайте представлены восемь отраслей, 50 предприятий, основной задачей проекта является продвижение республиканских предприятий на внешних рынках

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КАЗАНЬ, 4 июля. /ТАСС/. Информационный интернет-портал о промышленном потенциале и ключевых предприятиях Республики Татарстан Made in Tatarstan представят на международной выставке ИННОПРОМ-2017, которая пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь Минпромторга республики Роберт Шарапов.

"На выставке ИННОПРОМ-2017 Татарстан представит такие проекты, как Made in Tatarstan и Invest in Tatarstan, а также мультимедийный каталог отраслей промышленности республики", - уточнил он.

В мероприятии примут участие представители министерств и ведомств региона, а также предприятий ПАО "Камаз", "Татнефть", "ICL - КПО ВС" и других.

Проект Made in Tatarstan представляет собой информационный интернет-портал о промышленном потенциале и ключевых предприятиях республики. В настоящий момент на сайте представлены восемь отраслей, 50 предприятий. Основной задачей проекта является продвижение республиканских предприятий на внешних рынках.

Также в республике существует информационный портал Invest in Tatarstan, созданный специально для инвесторов. Он рассказывает о республике и помогает инвесторам выбрать подходящий проект. Портал действует на 11 языках, в том числе на китайском и арабском.

ИННОПРОМ - международная промышленная выставка, она проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. Национальная экспозиция партнера выставки в 2017 году - Японии - займет 3 тыс. кв. м, а численность японской делегации превысит 500 человек, на выставке разместятся также национальные экспозиции Германии, Италии, Индии, Южной Кореи. Деловая программа выставки будет включать более 150 мероприятий, участниками станут 640 российских и иностранных компаний-экспонентов.

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