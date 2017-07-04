Свердловчане с начала года задолжали около 3 млрд рублей по алиментам

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Жители Свердловской области с начала года задолжали по алиментам около 3 млрд рублей, долг увеличился более чем на 140 млн рублей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила ТАСС во вторник пресс-секретарь управления Федеральной службы судебных приставов по региону Юлия Пьянкова.

"На 1 июня долг по алиментам в регионе составляет порядка 3 млрд рублей, что более чем на 140 млн рублей больше, чем в прошлом году. При этом за первое полугодие количество исполнительных листов уменьшилось на 800 штук в сравнении с январем - июнем 2016 года. К сожалению, увеличение суммы долга произошло из-за нежелания свердловчан платить по алиментам, среди которых есть как члены неблагополучных семей, так и состоятельные граждане", - сказала Пьянкова.

По ее словам, взыскивать долги приставам часто удается за счет введения в отношении неплательщиков ряда ограничительных мер. В частности, им запрещают выезжать за пределы страны, пока они не рассчитаются по долгам.

"Выезд за пределы РФ по Свердловской области ограничен 6 тыс. 178 должникам по алиментам, всего же выезд ограничен 25 тыс. 347 гражданам. Некоторые должники, узнав о том, что им ограничен выезд за границу, тут же рассчитываются с долгами. Так, например, в этом году представитель греческой диаспоры на Урале погасил долг в 400 тыс. рублей, когда ему запретили выехать за пределы страны", - отметила собеседница агентства.

Судебные приставы также ограничивают должников в управлении автомобилем или арестовывают денежные счета, добавила она. "Ограничительные меры приставы вводят в зависимости от того, насколько они эффективны будут в отношении конкретного неплательщика", - сказала Пьянкова.