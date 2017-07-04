Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.07:
$ 59.23
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Свердловчане с начала года задолжали около 3 млрд рублей по алиментам

Новости Урала
4 июля, 17:24 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 4, июля. /ТАСС

Долг увеличился более чем на 140 млн рублей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Жители Свердловской области с начала года задолжали по алиментам около 3 млрд рублей, долг увеличился более чем на 140 млн рублей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила ТАСС во вторник пресс-секретарь управления Федеральной службы судебных приставов по региону Юлия Пьянкова.

"На 1 июня долг по алиментам в регионе составляет порядка 3 млрд рублей, что более чем на 140 млн рублей больше, чем в прошлом году. При этом за первое полугодие количество исполнительных листов уменьшилось на 800 штук в сравнении с январем - июнем 2016 года. К сожалению, увеличение суммы долга произошло из-за нежелания свердловчан платить по алиментам, среди которых есть как члены неблагополучных семей, так и состоятельные граждане", - сказала Пьянкова.

По ее словам, взыскивать долги приставам часто удается за счет введения в отношении неплательщиков ряда ограничительных мер. В частности, им запрещают выезжать за пределы страны, пока они не рассчитаются по долгам.

"Выезд за пределы РФ по Свердловской области ограничен 6 тыс. 178 должникам по алиментам, всего же выезд ограничен 25 тыс. 347 гражданам. Некоторые должники, узнав о том, что им ограничен выезд за границу, тут же рассчитываются с долгами. Так, например, в этом году представитель греческой диаспоры на Урале погасил долг в 400 тыс. рублей, когда ему запретили выехать за пределы страны", - отметила собеседница агентства.

Судебные приставы также ограничивают должников в управлении автомобилем или арестовывают денежные счета, добавила она. "Ограничительные меры приставы вводят в зависимости от того, насколько они эффективны будут в отношении конкретного неплательщика", - сказала Пьянкова.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
8
Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизации
5
Студент-баскетболист приступил к работе "антиголубем" в Музее истории Екатеринбурга
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Новый этап программы помощи ипотечникам могут запустить в июле
2
Полиция Украины конфисковала серверы распространившей вирус Petya компании
3
В МВД разъяснили изменения в правилах о перевозке детей
4
Арестован подозреваемый в убийстве в Зеленограде
5
Тулеев по инициативе Скворцовой продолжит курс реабилитации в Москве
6
В буферных зонах в Сирии могут разместить военную полицию России
7
Ученым у берегов Камчатки впервые удалось снять нападение косаток на 12-метрового кита
Темы дня
Загрузка...
Реклама