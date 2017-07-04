Свердловчане с начала года задолжали около 3 млрд рублей по алиментам

Российский форвард Наиль Якупов подписал контракт с клубом НХЛ "Колорадо"Спорт 4 июля, 20:01
Россиянин Донской уступил немцу Звереву в первом круге УимблдонаСпорт 4 июля, 19:37
Часть хоккеистов московского "Динамо" получила статус неограниченно свободных агентовСпорт 4 июля, 19:34
Россиянка Касаткина победила китаянку Чжэн Сайсай в первом круге УимблдонаСпорт 4 июля, 19:25
В буферных зонах в Сирии могут разместить военную полицию РоссииПолитика 4 июля, 19:14
Россиянка Родина проиграла чешке Плишковой в первом круге УимблдонаСпорт 4 июля, 19:13
Смертность среди ВИЧ-инфицированных подростков растетСоциальная ответственность 4 июля, 19:00
Россиянин Рублев обыграл итальянца Травалью в первом круге УимблдонаСпорт 4 июля, 18:53
Детройт планируют превратить в "зеленый" городСоциальная ответственность 4 июля, 18:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Жители Свердловской области с начала года задолжали по алиментам около 3 млрд рублей, долг увеличился более чем на 140 млн рублей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила ТАСС во вторник пресс-секретарь управления Федеральной службы судебных приставов по региону Юлия Пьянкова.
"На 1 июня долг по алиментам в регионе составляет порядка 3 млрд рублей, что более чем на 140 млн рублей больше, чем в прошлом году. При этом за первое полугодие количество исполнительных листов уменьшилось на 800 штук в сравнении с январем - июнем 2016 года. К сожалению, увеличение суммы долга произошло из-за нежелания свердловчан платить по алиментам, среди которых есть как члены неблагополучных семей, так и состоятельные граждане", - сказала Пьянкова.
По ее словам, взыскивать долги приставам часто удается за счет введения в отношении неплательщиков ряда ограничительных мер. В частности, им запрещают выезжать за пределы страны, пока они не рассчитаются по долгам.
"Выезд за пределы РФ по Свердловской области ограничен 6 тыс. 178 должникам по алиментам, всего же выезд ограничен 25 тыс. 347 гражданам. Некоторые должники, узнав о том, что им ограничен выезд за границу, тут же рассчитываются с долгами. Так, например, в этом году представитель греческой диаспоры на Урале погасил долг в 400 тыс. рублей, когда ему запретили выехать за пределы страны", - отметила собеседница агентства.
Судебные приставы также ограничивают должников в управлении автомобилем или арестовывают денежные счета, добавила она. "Ограничительные меры приставы вводят в зависимости от того, насколько они эффективны будут в отношении конкретного неплательщика", - сказала Пьянкова.