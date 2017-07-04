Чиновники на Урале приобрели для сироты непригодный для жизни дом

ЧЕЛЯБИНСК, 4 июля. /ТАСС/. Уголовное дело о приобретении непригодного для жизни дома, который предоставили сироте чиновники Усть-Катавского городского округа, возбуждено в Челябинской области. Об этом сообщили во вторник в пресс-центре областного управления Следственного комитета (СК).

"Должностные лица администрации Усть-Катавского городского округа в 2014 году для девушки-сироты купили за 649 тыс. рублей частный дом площадью 24 квадратных метра. Постройка не отвечает требованиям безопасности для жизни и здоровья, а также пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности. По данному факту, выявленному в ходе прокурорской проверки, следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Превышение должностных полномочий", - пояснили в ведомстве.

Сейчас следователь выясняет все обстоятельства произошедшего и устанавливает должностных лиц, причастных к преступлению. "В рамках уголовного дела будут приняты все необходимые меры для восстановления нарушенных прав потерпевшей и для возмещения ущерба, причиненного бюджету. Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления", - резюмировали в СК.