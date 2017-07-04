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Фестиваль современной драматургии "Коляда-Plays" перенесут из-за ЧМ-2018

Новости Урала
4 июля, 17:45 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 4, июля. /ТАСС

В 2018 году "Коляда-Plays" будет проводиться в Екатеринбурге зимой - с 25 ноября по 5 декабря

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Сроки проведения международного фестиваля современной драматургии "Коляда-Plays", который более десяти лет проходил в Екатеринбурге в июне, будут перенесены на конец 2018 года из-за матчей чемпионата мира по футболу. Об этом во вторник сообщил на своей странице в Facebook президент фестиваля, художественный руководитель "Коляда-Театра" Николай Коляда.

"Во время чемпионата мира по футболу нам надо провести фестиваль "Коляда-Plays" в 12-й раз, это будет в июне 2018 года <...> когда все гостиницы будут забиты под завязку. Уже вышли всякие указы, что во время чемпионата будут повышены меры безопасности, будут запреты на сборища и прочее <...> Поэтому в 2018 году фестиваль будет проводиться зимой: с 25 ноября по 5 декабря", - написал Коляда.

Он отметил, что первый фестиваль "Коляда-Plays" проходил зимой 1994 года. "4 декабря - день рождения "Коляда-Театра" и мой день рождения, отпразднуем, стало быть. Логика в проведении фестиваля именно в эти числа есть", - сказал он.

Международный фестиваль современной драматургии проводится ежегодно в июне на театральных площадках Екатеринбурга. В нем представляют спектакли, поставленные по пьесам современных уральских драматургов, премьерные показы которых состоялись в течение последних трех театральных сезонов. В этом году фестиваль представил 37 постановок, участие в смотре приняли театры из России, Венгрии, Казахстана, Македонии, Румынии, Сербии.

Матчи чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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