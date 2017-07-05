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Более 20 рейсов задержаны в аэропорту Екатеринбурга из-за тумана

Новости Урала
5 июля, 7:57 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ 5, июля. /ТАСС

Восстановить прием и отправку самолетов в обычном режиме планируется в ближайшие часы

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Более 20 авиарейсов задерживаются в международном аэропорту Кольцово в Екатеринбурге из-за тумана. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе воздушной гавани.

"Из-за тумана 11 рейсов ушли на запасные аэродромы в Челябинск и Пермь. Восемь задержек на вылет", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что туман рассеивается, в ближайшие часы планируется восстановить прием и отправку самолетов в обычном режиме.

В пресс-службе уточнили, что на запасные аэродромы ушли рейсы из Москвы, Еревана, Саньи (Китай), Антальи (Турция), Санкт-Петербурга, Киргизии и другие. "Из Челябинска и Перми самолеты уже возвращаются в Екатеринбург с пассажирами на борту. Из-за позднего прибытия (в Екатеринбург - прим. ТАСС) задерживаются обратные рейсы авиакомпаний", - сказали в аэропорту.

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