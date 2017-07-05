Вместимость лодки, пассажиры которой утонули на озере Максимка, была превышена

ЧЕЛЯБИНСК, 5 июля. /ТАСС/. Вместимость лодки, пассажиры которой утонули 2 июня на озере Максимка в Челябинской области, была превышена на четыре человека. В результате ЧП погибли семь человек, из них четверо - дети, сообщил в среду журналистам замначальника центра ГИМС ГУ МЧС по региону Иван Колков.

"Вместимость лодки, на которой плыли, составляет пять человек. В плавсредстве находились девять человек, из них шесть детей. То есть норма была превышена на четыре человека. Все пассажиры лодки были без спасательных жилетов", - сказал Колков.

Он добавил, что после опрокидывания лодки спаслись двое взрослых и два ребенка. Двое взрослых увидели происшествие с берега и поплыли на помощь, но утонули. "Таким образом, погибли семь человек, из которых четыре ребенка. В месте происшествия глубина озера составила 2,5 метра", - сказал Колков.

Ранее сообщалось, что вечером 2 июля в Чесменском районе мужчина со своими детьми и с детьми родственников плыли по озеру на алюминиевой лодке. Плавсредство перевернулось, в результате чего погибли семь человек. По информации администрации Чесменского района, подобное происшествие за последние годы на озере Максимка произошло впервые. По факту произошедшего следователи СК возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности (двум и более лицам)".