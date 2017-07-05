"Курганмашзавод" досрочно перешел под управление "дочки" Ростеха

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. /ТАСС/. "Курганский машиностроительный завод" (Курганмашзавод) досрочно сменил управляющую организацию предприятия. Вместо концерна "Тракторные заводы" утверждено акционерное общество "Центральный институт по проектированию машиностроительных предприятий" ("Центромашпроект", Москва, входит в госкорпорацию "Ростех"), говорится в материалах, опубликованных на официальном сервисе раскрытия информации.

"99,99% проголосовали "за". Принято решение: досрочно прекратить полномочия управляющей организации - компания корпоративного управления "Концерн "Тракторные заводы". Передать полномочия единоличного исполнительного органа ОАО "Курганмашзавод" новой управляющей организации - обществу "Центральный институт по проектированию машиностроительных предприятий" на срок три года", - сказано там.

Также акционеры приняли решение по итогам 2016 года дивиденды не начислять и не выплачивать. "Избран Совет директоров предприятия в количестве 9 человек", - сказано в документе.

Ранее сообщалось, что подразделение Росгвардии подало иск о признании "Курганмашхавода" банкротом, также истцами по данному делу проходят публичное акционерное общество "ТрансФин-М", требования которого около 130 млн рублей, и "Государственная транспортная лизинговая компания" - 4,1 млн рублей. В начале мая этого года Минобороны РФ обратилось в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с "Курганмашзавода" 352 млн рублей. Предварительные слушания назначены на конец июля.

О предприятии

АО "Курганмашзавод" - одно из крупнейших в России предприятий военно-промышленного комплекса, выпускающее БМП, состоящие на вооружении армий почти 30 стран: БМП-2, БМП-3, машины на их базе, модернизированные БМП-1, БМП-2 и БМП-3, бронированную ремонтно-эвакуационную машину БРЭМ-Л, унифицированное шасси на базе БМП-3 для создания на его основе различных систем вооружений. Помимо военной техники, завод производит гусеничные вездеходы, лесопромышленные машины, колесные погрузчики, мини-тракторы, автоприцепы, а также оборудование для нефтегазовой отрасли.