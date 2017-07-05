Уголовное дело возбуждено на Урале по факту мошенничества с жильем дольщиков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Главное следственное управление ГУ МВД по Свердловской области возбудило уголовное дело в отношении руководства строительной фирмы по подозрению в мошенничестве с жильем дольщиков. Об этом в среду сообщил руководитель пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых.

"Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". Подозреваются руководители компании, осуществлявшей строительство ЖК "Оптимист". В период с 2015 года по июнь 2017 года были похищены средства более 70 граждан, участвовавших в долевом строительстве. В заявленные договором сроки дом не построен и в эксплуатацию не сдан", - сказал Горелых.

Он уточнил, что уральским дольщикам был причинен многомиллионный ущерб, точная сумма которого в настоящее время устанавливается.

Ранее сообщалось, что правительство Свердловской области за последние пять лет решило проблему 2,5 тыс. обманутых дольщиков. По словам бывшего депутата Госдумы Александра Хинштейна, регион является лидером по темпам решения проблем дольщиков. Ранее он отметил, что Свердловская область является "одним из пионеров по реализации новых законодательных актов, направленных на решение этих вопросов".

В 2011 году в Свердловской области был принят закон о поддержке обманутых дольщиков. Решению проблемы способствовало увеличение уставного капитала Свердловского агентства ипотечного жилищного кредитования. Это позволило сдать объекты, строительство которых остановилось из-за отсутствия ресурсов или мошенничества ряда застройщиков.