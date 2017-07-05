Проект мобильной мастерской для техники аграриев разработали в уральском вузе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Проект мобильного ремонтно-диагностического поста для сельскохозяйственной техники разработали в Уральском государственном аграрном университете (УрГАУ). Внедрение инновационной мастерской позволит сэкономить предприятиям до 1 млн рублей в год, сообщили в среду в пресс-службе вуза.

"Сегодня перед сельхозпредприятиями стоят важные задачи: увеличение объема валовой продукции, укрепление материально-технической базы - все это невозможно без внедрения новейших научных разработок. Мобильный ремонтно-диагностический пост на базе "Камаз" отличается повышенной проходимостью и более широким спектром предоставляемых услуг по сравнению с существующими решениями. Проект передвижного сервиса, на мой взгляд, очень перспективен, у него много потенциальных потребителей", - отметил заведующий кафедрой технологии металлов и ремонта машин УрГАУ Виктор Александров.

В пресс-службе добавили, что проект предполагает создание передвижного поста, который позволит организовывать на месте любые виды работ - сварочные, фрезерные, токарные, обеспечивать свет, связь и автономное питание. "Автомастерская даже оборудована специальным механизмом для подъема техники. Мобильный сервис сможет добираться до самых отдаленных мест и работать даже в самых неблагоприятных погодных условиях. Внутри фургона обеспечиваются комфортные условия для бригады рабочих", - уточнили в вузе.

По словам разработчиков, автосервис позволит выполнять как срочные ремонты, так и плановые технические обслуживания, когда транспортировка техники до стационарного сервиса экономически нецелесообразна. "Нередко техника ломается прямо в поле, во время проведения посевной или уборочной кампании. Отгонять ее в сервис на ремонт - это лишние затраты на транспортировку и время простоя: в среднем в год бывает около 100 ремонтов - это порядка 800 тыс. рублей убытка. Наша мобильная мастерская - это актуальный вариант выездного сервиса с полным набором оборудования и инструментов", - уточнил студент четвертого курса инженерного факультета УрГАУ Андрей Зенков.

Он подчеркнул, что создание мобильного сервиса на базе "Камаз" обойдется в 2,7 млн рублей при условии покупки новой машины. "Срок окупаемости - 3,5 года. Если использовать бывшую в употреблении машину, например, если такую единицу техники может выделить хозяйство для переоборудования в передвижной пост ремонта, выйдет значительно дешевле. Сэкономить удастся более 1 млн рублей и соответственно значительно уменьшить срок окупаемости проекта", - добавили в пресс-службе.

УрГАУ был основан 5 февраля 1940 года как Свердловский сельскохозяйственный институт, в 1995 году ему был присвоен статус академии, в 2013 - университета. Многопрофильный вуз готовит специалистов для всех отраслей агропромышленного комплекса. Учредителем УрГАУ является Минсельхоз России.