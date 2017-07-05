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Российско-венгерский мясокомбинат на 5 тыс. тонн продукции в год открылся на Урале

Новости Урала
5 июля, 11:46 дата обновления: 5 июля, 12:15 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 5, июля. /ТАСС

Предприятие в Богдановиче планирует выпускать более 40 видов колбас, мясных деликатесов и иной продукции

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© Департамент информации губернатора Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Венгерские компании Korax Machine Works Ltd. и Dairy-Consulting Kft. совместно со Свердловской областью открыли мясоперерабатывающее производство в городе Богданович, сообщили в среду в департаменте информационной политики главы региона.

"Сегодня у нас хороший повод для встречи - мы даем старт новой истории "Богдановического мясокомбината". Это одно из старейших предприятий пищепрома в нашей области, оно работает уже более 80 лет - с 1933 года. Пять лет назад руководство предприятия приняло решение о полной модернизации производства. Была поставлена задача - повысить качество и снизить себестоимость готовой продукции, сегодня мы можем сказать, что эта задача успешно решена", - сказал врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев во время церемонии открытия.

Он отметил, что комбинат планирует выпускать более 40 видов колбас, мясных деликатесов и иной продукции. "Благодаря внедрению инновационных решений объем производства готовой продукции составит более 400 тонн в месяц или 5 тыс. тонн в год. Ключевую роль в модернизации предприятия сыграли наши венгерские партнеры, оказавшие большую помощь в проектировании и оснащении предприятия", - добавил врио губернатора. Сумма инвестиций в проект не уточняется.
По его словам, на комбинате создано более 100 постоянных рабочих мест с хорошей заработной платой. После выхода предприятия на полную мощность их количество увеличится до 200.

"Участие венгерских фирм в осуществлении таких проектов, как строительство мясокомбината в Богдановиче, демонстрирует стремление Венгрии, венгерского правительства, которое направлено на углубление и расширение экономического сотрудничества между Венгрией и Россией. В нашей работе мы особое значение придаем связям с российскими регионами, в частности Средним Уралом", - сказал генконсул Венгрии в Екатеринбурге Сергей Сюч.

В 2014 году президент России Владимир Путин во время своего визита в Венгрию назвал хорошим примером российско-европейского сотрудничества именно этот проект модернизации Богдановичского мясокомбината.

О модернизации

ООО "Богдановичский мясокомбинат" - мясоперерабатывающее предприятие, расположено в городе Богданович (Свердловская область). C 2012 года проводится его полная реконструкция в соответствии с международными стандартами пищевой индустрии при содействии Dairy-Cjnsulting Kft. Работы по разработке технологии осуществляла венгерская компания Korax Machine Works Ltd., проектные работы по строительной части выполняла предложенная заказчиком ООО "ПКФ "Астра". На комбинате использовано оборудование венгерских и немецких производителей.

Dairy-Cjnsulting Kft. - консалтинговая компания, реализующая проекты в животноводческой и пищевой отраслях. Korax Machine Works Ltd. - венгерская машиностроительная компания, занимающаяся производством технологического оборудования для убойных заводов, а также оборудования и машин для пищевой промышленности.

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