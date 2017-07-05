Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.07:
$ 59.23
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Уральские студенты отправились в экспедицию для возобновления раскопок в "Аркаиме"

Новости Урала
5 июля, 10:30 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 5, июля. /ТАСС

Раскопки в историко-культурном заповеднике возобновились впервые с 2006 года

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧЕЛЯБИНСК, 5 июля. /ТАСС/. Студенты Челябинского государственного университета (ЧелГУ) отправились в экспедицию в историко-культурный заповедник "Аркаим" в Челябинской области, где впервые с 2006 года возобновились раскопки. Об этом в среду сообщили в пресс-службе вуза.

"Аркаим" для археологов ЧелГУ - объект знаковый, ровно 30 лет назад поселение было открыто и исследовано именно университетской экспедицией. Это событие определило становление особого научного направления в археологии и древней истории Евразии, дало толчок к развитию серии крупных международных проектов, положило начало созданию историко-культурного заповедника и системы музеев. Сейчас студенты историко-филологического факультета отправились в заповедник, где впервые с 2006 года возобновились раскопки", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в этом году под руководством археологов будет продолжено исследование могильника Александровский IV, который был частично изучен в 1989 году. "Кроме раскопок студентов ждет археологическая разведка, знакомство с экспозицией музея заповедника, открытые лекции специалистов по аркаимской долине", - уточнили в вузе.

Аркаим - укрепленное поселение бронзового века (XXI-XVIII вв. до н. э.), обнаруженное в 1987 году на юге Челябинской области при строительстве водохранилища. Поселение было создано по заранее продуманному плану, с четкой градостроительной идеей, сложной архитектурой. Здесь занимались металлургией, ткацким и гончарным делом, скотоводством.

В 1991 году решением Совета министров РСФСР территория аркаимской долины и еще 15 окрестных участков с археологическими памятниками древней культуры объявили заповедными. Здесь был создан историко-культурный заповедник "Аркаим", который является структурным подразделением министерства культуры Челябинской области и осуществляет музейную, охранную, научную и туристскую деятельность.

В полевой сезон 2015 года при раскопках в окрестностях заповедника был обнаружен череп женщины вытянутой формы, которая жила здесь около 1,8-2 тыс. лет назад. В прошлом году археологи нашли хорошо сохранившийся скелет кочевницы с черепом вытянутой формы и останки двух мужчин. Находки последних трех лет относятся к поздним сарматам - древнему племени, кочевавшему на территории современных Украины, Казахстана и юга России, представители которого намеренно вытягивали себе череп для создания отличительного признака племени.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
8
Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизации
5
Студент-баскетболист приступил к работе "антиголубем" в Музее истории Екатеринбурга
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Огромный портрет Путина появился на поле в Италии
2
Арабские страны получили ответ Катара на их требования
3
Захарова: посольство РФ в Киеве занимается судьбой задержанного на Украине Агеева
4
Пьяный житель Хакасии выстрелил в ребенка за отказ убрать мусор
5
Очередной транш МВФ Украине отложен до осени
6
"Известия": летчик Ярошенко обратился к Трампу с просьбой о возвращении в Россию
7
Стратегическое партнерство: итоги переговоров Путина и Си Цзиньпина
Темы дня
Загрузка...
Реклама