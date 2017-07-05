Уральские студенты отправились в экспедицию для возобновления раскопок в "Аркаиме"

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ЧЕЛЯБИНСК, 5 июля. /ТАСС/. Студенты Челябинского государственного университета (ЧелГУ) отправились в экспедицию в историко-культурный заповедник "Аркаим" в Челябинской области, где впервые с 2006 года возобновились раскопки. Об этом в среду сообщили в пресс-службе вуза.
"Аркаим" для археологов ЧелГУ - объект знаковый, ровно 30 лет назад поселение было открыто и исследовано именно университетской экспедицией. Это событие определило становление особого научного направления в археологии и древней истории Евразии, дало толчок к развитию серии крупных международных проектов, положило начало созданию историко-культурного заповедника и системы музеев. Сейчас студенты историко-филологического факультета отправились в заповедник, где впервые с 2006 года возобновились раскопки", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в этом году под руководством археологов будет продолжено исследование могильника Александровский IV, который был частично изучен в 1989 году. "Кроме раскопок студентов ждет археологическая разведка, знакомство с экспозицией музея заповедника, открытые лекции специалистов по аркаимской долине", - уточнили в вузе.
Аркаим - укрепленное поселение бронзового века (XXI-XVIII вв. до н. э.), обнаруженное в 1987 году на юге Челябинской области при строительстве водохранилища. Поселение было создано по заранее продуманному плану, с четкой градостроительной идеей, сложной архитектурой. Здесь занимались металлургией, ткацким и гончарным делом, скотоводством.
В 1991 году решением Совета министров РСФСР территория аркаимской долины и еще 15 окрестных участков с археологическими памятниками древней культуры объявили заповедными. Здесь был создан историко-культурный заповедник "Аркаим", который является структурным подразделением министерства культуры Челябинской области и осуществляет музейную, охранную, научную и туристскую деятельность.
В полевой сезон 2015 года при раскопках в окрестностях заповедника был обнаружен череп женщины вытянутой формы, которая жила здесь около 1,8-2 тыс. лет назад. В прошлом году археологи нашли хорошо сохранившийся скелет кочевницы с черепом вытянутой формы и останки двух мужчин. Находки последних трех лет относятся к поздним сарматам - древнему племени, кочевавшему на территории современных Украины, Казахстана и юга России, представители которого намеренно вытягивали себе череп для создания отличительного признака племени.