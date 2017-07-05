УФАС посчитало законным взимание дополнительной платы за парковку в Кольцове

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Управление ФАС по Свердловской области не нашло нарушений законодательства в новых правилах парковки международного аэропорта Екатеринбурга Кольцово, сообщил в среду ТАСС руководитель ведомства Дмитрий Шалабодов.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Кольцово в апреле изменились правила парковки. В случае повторного въезда в зону парковки в течение часа с водителя повторно взимается плата с 1 минуты. Эти правила не устроили водителей такси, и они обратились с жалобой в свердловское УФАС.

"На основании федерального закона "О защите конкуренции" Свердловское УФАС России отказало в возбуждении административного дела в отношении ПАО "Аэропорт Кольцово" по признакам нарушения антимонопольного законодательства", - сказал Шалабодов.

По его словам, в Управление поступило обращение от индивидуального предпринимателя, который просил проверить новые правила парковки Кольцова на предмет соблюдения антимонопольного законодательства. По мнению заявителя, решение аэропорта взимать дополнительную плату за парковку содержит признаки недобросовестной конкуренции.

"Свердловским УФАС было установлено, что предприниматель, подавший жалобу, и Кольцово не являются хозяйствующими субъектами - конкурентами. Соответственно, признаки недобросовестной конкуренции в действиях (бездействии) аэропорта отсутствуют. Также было установлено, что аэропорт взимает плату за пользование услугами парковки в соответствии с прейскурантом на услуги парковочного комплекса: с 24 апреля установлена плата за повторный въезд транспортного средства в течение 60 минут (с 1 по 60 минуту) на кратковременную парковку общего пользования на привокзальной площади", - отметил Шалабодов.

По его словам, плата за повторный въезд транспортного средства в течение 60 минут на кратковременную парковку установлена для всех лиц, в том числе и для компаний, заключивших с Кольцово договоры. Шалабодов добавил, что все без исключения водители могут въезжать на кратковременную парковку и пребывать без взимания платы в течение 15 минут с момента въезда.