Производство механообработки будет создано в ОЭЗ "Титановая долина" на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Холдинг "Технодинамика" (Госкорпорация "Ростех") создаст производство механообработки стоимостью 2 млрд рублей в Особой экономической зоне (ОЭЗ) "Титановая долина" (Свердловская область - прим. ТАСС). Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ОЭЗ.

"Холдинг "Технодинамика" подписал с правительством Свердловской области соглашение о намерениях реализовать в ОЭЗ "Титановая долина" проект механической обработки титановых штамповок. Производство планируется создать на территории перспективной второй очереди "Титановой долине" - площадке "Уктус", - сообщили там.

Переговоры с холдингом управляющая компания ОЭЗ вела с 2015 года. На ИННОПРОМ-2015 между сторонами было подписано рамочное соглашение о сотрудничестве. В течение двух лет проект механической обработки титановых штамповок детально проработали. Потенциальный резидент определил номенклатуру, разработал технологическую концепцию будущего производства, утвердил финансовую модель. Объем инвестиций в проект превысит 2 млрд рублей.

"Финальная обработка и создание титановых компонентов является важнейшей частью работы для нашего холдинга. Те экономические производственные условия, которые будут обеспечены в рамках ОЭЗ, позволяют нам надеяться не только на обеспечение полноценного импортозамещения иностранных компонентов на отечественные, но и на поступательное наращивание экспортного потенциала нашего холдинга, в том числе в части организации поставок таким крупным авиастроителям как Boeing", - приводит пресс-служба слова генерального директора АО "Технодинамика" Игоря Насенкова.

Вторая очередь ОЭЗ "Титановая долина" (площадка "Уктус") создается на базе аэропорта Уктус и на прилегающих территориях. Общая площадь будущей ОЭЗ почти 100 га. Правительство Свердловской области и управляющая компания ОЭЗ продолжают работать над заявкой в Минэкономразвития РФ по созданию второй очереди. В 2016-2017 годах на выкуп земель из частной собственности региональное правительство выделило 202,44 млн рублей. В июне свердловские власти одобрили 300 млн рублей на строительство объектов инфраструктуры второй очереди, ожидается, что площадка "Уктус" получит статус особой экономической зоны в первой половине 2018 года.

Холдинг "Технодинамика", созданный в 2009 году, объединяет 35 заводов и научно-исследовательских институтов, где работает более 30 тысяч человек. Холдинг специализируется на разработке, производстве и обслуживании систем и агрегатов воздушных судов, а также производит детали и агрегаты для нефтегазовой промышленности, энергетики, автомобильной отрасли и транспорта.