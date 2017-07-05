В Челябинской области в четверг ожидаются усиление ветра и грозы

ЧЕЛЯБИНСК, 5 июля. /ТАСС/. Грозы и порывы ветра до 17-22 м/с прогнозируются 6 июля в отдельных районах Челябинской области, сообщили в среду в пресс-центре главного управления МЧС по региону.

"По данным Челябинского гидрометцентра, 6 июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, отдельные порывы ветра до 17-22 м/с. В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, аварий на объектах энергетики, аварийных отключений систем жизнеобеспечения", - сказали в МЧС.

Во время сильной грозы 3 июля в Челябинской области молния попала в газорегуляторный пункт в поселке Маяк. Без газоснабжения осталось 165 частных домов и предприятие "Стройчасть". Как сообщили в пресс-службе АО "Газпром газораспределение Челябинск", ремонтники оперативно восстановили работоспособность газовой сети.