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В аэропорту Кольцово скончался пассажир самолета, прилетевшего в Екатеринбург из Грузии

Новости Урала
5 июля, 12:21 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 5, июля. /ТАСС

По факту смерти мужчины начата доследственная проверка

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Пассажир, который прилетел в Екатеринбург на самолете "Уральских авиалиний" из Батуми, скончался в аэропорту Кольцово. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе авиаперевозчика.

"Смерть пассажира, следовавшего рейсом 2638 из Батуми в Екатеринбург, констатировали в медпункте аэропорта Кольцово. Во время полета никто из сопровождающих пассажира к кабинному экипажу с жалобами на самочувствие не обращался", - уточнили в пресс-службе.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ, по факту смерти пассажира начата доследственная проверка. "Информация поступает противоречивая. Одни говорят, что человек умер на борту самолета, другие, что он скончался уже после приземления воздушного судна в Кольцово. В ходе доследственной проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего", - сообщили в следственном управлении.

Он уточнил, что тело пассажира доставлено в один из моргов Екатеринбурга. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти.

"В Кольцово есть своя служба медицинской помощи. Именно медики аэропорта первыми прибыли к самолету и пытались оказать медицинскую помощь. Скорые горздрава Екатеринбурга на место не вызывались", - отметили ТАСС в пресс-службе горздрава.

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