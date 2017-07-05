Уголовное дело о невыплате зарплаты рабочим возбуждено в Южноуральске

ЧЕЛЯБИНСК, 5 июля. /ТАСС/. Управление Следственного комитета по Челябинской области возбудило уголовное дело по факту невыплаты заработной платы 417 рабочим промпредприятия "Конструктуралкомплект" в городе Южноуральске. Задолженность перед работниками превышает 17,8 млн рублей, сообщили в среду в пресс-службе ведомства.

"В марте - мае 2017 года руководство предприятия "Конструктуралкомплект" не выплачивало заработную плату работникам. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по статье "Невыплата заработной платы". По данным следствия, зарплата не выплачивалась 417 рабочим, задолженность перед которыми составила более 17,8 млн рублей", - рассказали в ведомстве.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к преступлению. "Принимаются меры для полного погашения задолженности по зарплате", - добавили в ведомстве.

По данным открытых источников, "Конструктуралкомплект" специализируется на работах в области проектирования и изготовления металлоконструкций для предприятий энергетического комплекса, атомной и горнодобывающей отраслей, металлургии, промышленного и гражданского строительства, мостостроения и нефтегазовой отрасли.