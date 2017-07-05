Прокуратура проверяет школу в Свердловской области, где в аттестатах не проставили печати

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Прокуратура Ревды Свердловской области проверяет инцидент в одной из школ Дегтярска (город находится в юрисдикции прокуратуры Ревды), где в аттестатах не проставили печати, сообщила в среду ТАСС пресс-секретарь областной прокуратуры Марина Канатова. По предварительным данным, администрация школы решила проставить печати только после благоустройства территории школы, к которому привлекали школьников.

"Прокуратура проводит проверку в связи с возможными нарушениями при выдаче аттестатов об образовании ученикам 9 класса школы №30 города Дегтярска. Сейчас опрашиваются сотрудники школы, родители и законные представители. По имеющейся у ведомства информации, сотрудники администрации школы не проставляли печати, мотивируя это тем, что детям необходимо отработать на благоустройство школы определенное количество часов", - сказала Канатова.

Она добавила, что в соответствии с федеральным законом об образовании в России не допускается принуждение к труду без согласия родителей и законных представителей, если эта трудовая деятельность не предусмотрена школьной программой.

"Прокуратура в данный момент выясняет все обстоятельства произошедшего. В частности, чем было мотивировано отсутствие печатей и выдача документов без печатей. По результатам мы будем принимать меры реагирования, направленные на восстановление нарушенных прав несовершеннолетних", - сказала Канатова.

Позиция родителей

По словам Евгения Жабреева, президента общественной организации "Уральский родительский комитет", объединившей несколько тысяч родителей, аналогичные факты в последнее время вскрываются и в школах Екатеринбурга.

"К нам поступают сигналы о том, что в образовательных учреждениях насильственно внедряют так называемую трудотерапию. Школьников заставляют мыть окна, парты. Если дети отказываются, то им грозят различными санкциями, вплоть до не проставления печати в документы об образовании", - сказал Жабреев.

По его мнению, "ребятам самим было бы приятно навести порядок в классе, если бы их попросили по-хорошему". "В данном случае, я считаю, это унижение выпускников. Аттестат для каждого ученика - не просто документ, это переход в новую жизнь, ребята к этому готовились, у них определенный моральный настрой. Когда детей загоняют в такие кабальные условия - это плохо, надеюсь, что прокуратура жестко пресечет данное нарушение", - сказал Жабреев.

Он не исключает, что таким образом руководство дегтярской школы решило свести счеты с нелюбимыми учениками. "Поэтому к этому вопросу должно подключиться свердловское Минобразования", - считает он.

Позиция Минобразования

Как сообщили ТАСС в Министерстве общего и профессионального образования региона, никаких жалоб по поводу инцидента не поступало ни в администрацию школы, ни в районное управление образования, ни в региональное Минобразования. "Конкретно та выпускница 9 класса, о которой речь шла, получила аттестат, соответствующий всем требованиям, 3 июля", - уточнил представитель министерства.