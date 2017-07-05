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СК провел обыски в УФНС Зауралья по уголовному делу о расходовании бюджетных средств

Новости Урала
5 июля, 14:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

В качестве подозреваемых или обвиняемых по уголовному делу пока никто не привлечен

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Следователи провели обыски в помещениях управления Федеральной налоговой службы (УФНС) по Курганской области, в том числе в кабинетах руководителя ведомства и его заместителей, в связи с возбужденным в июне 2017 года уголовным делом по статье УК РФ "Присвоение или растрата". Об этом сообщил в среду ТАСС старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ регионального управления Следственного комитета (СК) Евгений Гречкин.

"В июне 2017 года возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Присвоение или растрата" по факту неправомерного расходования бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности УФНС России по Курганской области. Во вторник, 4 июля 2017 года, следователи СУ (следственного управления - прим. ТАСС) СК РФ по Курганской области во взаимодействии с сотрудниками регионального УМВД провели обыски в служебных помещениях здания областного УФНС России, включая кабинеты руководителя и его заместителей, а также в местах жительства некоторых сотрудников управления в Кургане и Тюмени", - сказал Гречкин.

Он отметил, что во время обысков следователи изъяли предметы и документы, которые могут служить доказательствами по делу. "В настоящее время в качестве подозреваемых или обвиняемых по уголовному делу никто не привлечен", - добавил представитель областного управления СК, не раскрыв подробностей дела.

В конце июня 2017 года Курганский городской суд приговорил бывшего главу УФНС России по Курганской области Юрия Касьяненко к трем годам лишения свободы за превышение должностных полномочий.

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