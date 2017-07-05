На Среднем Урале планируют продолжить восстановление единственного в регионе кремля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Работы по восстановлению единственного в Уральском федеральном округе кремля в Верхотурье построенного во времена Петра I, планируют возобновить в ближайшее время. Об этом ТАСС в среду сообщил директор Верхотурского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Николай Новиченков.

Работы на памятнике архитектуры были приостановлены в 2016 году из-за банкротства двух подрядчиков. Ремонтно-восстановительные работы в Верхотурском кремле проходят в рамках реализации в городе Верхотурье программы "Духовный центр Урала", которая направлена на создание туристического кластера для паломников на территории муниципалитета.

"Реставрация Верхотурского кремля началась в 2000 году. К 2007-2008 году она приостановилась. С 2010 года, после того как была принята программа "Духовный центр Урала", работы возобновились и должны были завершиться в 2015 году. Однако в 2016 году из-за банкротства двух подрядчиков реконструкция Верхотурского кремля была приостановлена, планируются, что работы возобновятся в ближайшее время", - сказал Новиченков.

По его словам, ранее заказчиком работ и спонсором выступал Научно-производственный центр по охране и использованию объектов культуры Свердловской области. Со следующего года финансировать реставрацию будет министерство культуры региона. "Все основные объекты кремля практически восстановлены, но проблемы есть, которые надеемся, в скором времени разрешатся", - сказал Новиченков. По программе "Духовный центр Урала" на реставрацию Верхотурского кремля предусмотрено порядка 345 млн рублей.

О Верхотурском кремле

Верхотурский кремль - единственный из сохранившихся на Среднем Урале. Самый маленький и самый последний кремль России. По замыслу Винниуса - сподвижника Петра I и главы Сибирского приказа, Верхотурье должен был стать горной столицей, а кремль должен был подчеркивать административное значение города и власть Верхотурского воеводы над огромным уездом.

Однако горной столицей Урала стал Екатеринбург. Верхотурье быстро терял свое значение, содержать кремль было затратно, он стал быстро разрушаться. В XIX веке стены и башни кремля были разобраны кроме фасадной стены с двумя парадными воротами.

Программа "Формирование туристско-рекреационной зоны "Духовный центр Урала" реализуется в Свердловской области с 2011 года. Всего на нее будет выделено более 7,5 млрд рублей. Верхотурье - бывший административный и нынешний духовный центр Урала с более чем 400-летней историей. Здесь, в Свято-Николаевском мужском монастыре, находятся мощи святого праведного Симеона Верхотурского.