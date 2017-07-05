В России создана межмузейная площадка, посвященная революции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Постоянно действующая дискуссионная площадка для музейщиков, историков и преподавателей, посвященная революции 1917 г., появилась в России при поддержке благотворительного фонда Владимира Потанина. Технология отрабатывается на примере проекта "Музей в революции/революция в музее", сообщила его куратор Юлия Кантор из Российского государственного педуниверситета на пресс-конференции в Уральском информцентре ТАСС.

"Межмузейные дискуссионные площадки на разные темы существуют в разных форматах, есть площадки по темам ГУЛАГа, XIX века, декабристов. Но именно межмузейной федеральной площадки, охватывающей огромную страну на тему революции, как таковой нет и не было. Мы пытаемся ее создать межрегиональным диалогом. Это довольно трудный опыт: страна огромная, мы все разорваны, необходимо создать единое информационное пространство между музеями, наладить музейную коммуникацию", - сказала она.

Мероприятия проекта развернулись в Красноярске, Екатеринбурге и Петербурге. Организатором выступил Красноярский краевой краеведческий музей при участии Свердловского областного краеведческого музея и Государственного музея политической истории России (Петербург). На реализацию проекта фонд Потанина выделил около 2,7 млн руб.

Первый круглый стол прошел в Красноярске, дискуссия продолжится 6 июля в Екатеринбурге и завершится в ноябре в Петербурге. Эксперты обсуждают, как в разное время менялось отношение к революции, как эти изменения находили отражение в музейных экспозициях, как проходили "репрессии" в отношении экспонатов.

"Все музеи Ленина были ликвидированы в 90-е годы, сразу после падения (коммунистического режима - прим. ТАСС), я до конца не знаю, что случилось с некоторыми артефактами, работники этих музеев также не знают о судьбе экспонатов. <…> Что касается современного взгляда, в наших музеях все представлено лишь с одной точки зрения, и для меня как для историка это неудивительно. <…> Сейчас для нас центральная фигура - Юзэф Пилсудский, маршал Польши, он ждал русской революции, потому что она стала первым шагом к развалу Российской империи, что являлось чем-то нужным для развития "польского вопроса". Я считаю, что именно с этой точки зрения большинство польского общества смотрит на революционные события России 1917 года", - рассказал ТАСС проректор по науке Педуниверситета Кракова Мариуш Волос, который в ходе дискуссии на Урале расскажет об отражении революции 1917 года в современных польских музеях.

Проект может продолжиться в 2018 г. "Мы сделаем единую площадку с сюжетами, которые для всех в разной степени болезненны, и мы их будем обсуждать. Соответственно, дальше среди участников будет проведено анкетирование. Если по его результатам получится, что это интересно, полезно, значит, проект может продлиться в следующем году", - сказала Кантор, добавив, что в 2018 г. важно проанализировать события Гражданской войны.