Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.07:
$ 59.58
€ 67.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Программа капремонта на Среднем Урале реализуется с опережением, несмотря на погоду

Новости Урала
5 июля, 16:29 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 5, июля. /ТАСС

В регионе выполнены работы почти в 45% домах от общего количества, где в этом году запланирован капремонт

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Программа капремонта многоквартирных домов в Свердловской области реализуется опережающими темпами, несмотря на непогоду. В регионе выполнены работы почти в 45% домах от общего количества, где в этом году запланирован капремонт, сообщили в среду в департаменте информации губернатора региона.

"Несмотря на неблагоприятные погодные условия и вынужденные приостановки наружных работ, ремонт домов идет активно, с существенным опережением темпов прошлого года. Согласно данным, представленным в ведомство региональным фондом капремонта, из 12700 запланированных на текущий год работ, на 1 июля выполнено 5625, что составляет почти 45%. Из них 3706 работ приняты и оплачены, оставшиеся находятся в стадии оформления документов. Полностью комплексный ремонт завершен в 585 домах, включая 228 домов Екатеринбурга", - приводит департамент слова регионального министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова.

Он уточнил, что результаты отчетного периода свидетельствуют о том, что система капремонта в Свердловской области окончательно сформировалась и вошла в полноценный рабочий режим.

Ранее гендиректор регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Свердловской области Станислав Суханов сообщал ТАСС, что в этом году в программе капитального ремонта около 2,5 тыс. многоквартирных домов, из них 596 домов перешли на этот год из программы 2015-2016 годов. Домов, ремонт которых был изначально запланирован в 2017 году, около 1,9 тыс., это примерно на уровне 2016 года. В Свердловской области пока в основном ремонтируются двух-трехэтажные дома 1940-1950-х годов постройки. Из программы исключены 2 тыс. домов, капитальный ремонт в которых нецелесообразен, так как стоимость ремонтных работ соизмерима с расходами на переселение граждан в новое жилье.

Ранее начальник отдела метеорологических прогнозов Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Мишарина сообщила, что июнь был достаточно дождливым. По ее словам, в первом летнем месяце было два опасных явления по осадкам, но "ничего катастрофического не произошло". Согласно прогнозу Гидрометцентра России, июль на территории Свердловской области будет тепле средних многолетних значений на 1 градус. Осадков будет около нормы на уровне 78-92 мм - это среднее значение за месяц для Среднего Урала.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
8
Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизации
5
Студент-баскетболист приступил к работе "антиголубем" в Музее истории Екатеринбурга
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Российские Ту-95МС нанесли ракетный удар по ИГ в Сирии
2
Меркель констатировала изменение мирового порядка
3
В Ленинградской области пассажирский поезд столкнулся с ремонтным
4
Суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах
5
Госдума может 12 июля рассмотреть заявление с осуждением сноса памятников в Польше
6
Минздрав Украины предлагает приостановить продажу российских лекарств
7
В Болгарии столкнулись 40 автомобилей
Темы дня
Реклама