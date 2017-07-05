Программа капремонта на Среднем Урале реализуется с опережением, несмотря на погоду

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Программа капремонта многоквартирных домов в Свердловской области реализуется опережающими темпами, несмотря на непогоду. В регионе выполнены работы почти в 45% домах от общего количества, где в этом году запланирован капремонт, сообщили в среду в департаменте информации губернатора региона.

"Несмотря на неблагоприятные погодные условия и вынужденные приостановки наружных работ, ремонт домов идет активно, с существенным опережением темпов прошлого года. Согласно данным, представленным в ведомство региональным фондом капремонта, из 12700 запланированных на текущий год работ, на 1 июля выполнено 5625, что составляет почти 45%. Из них 3706 работ приняты и оплачены, оставшиеся находятся в стадии оформления документов. Полностью комплексный ремонт завершен в 585 домах, включая 228 домов Екатеринбурга", - приводит департамент слова регионального министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова.

Он уточнил, что результаты отчетного периода свидетельствуют о том, что система капремонта в Свердловской области окончательно сформировалась и вошла в полноценный рабочий режим.

Ранее гендиректор регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Свердловской области Станислав Суханов сообщал ТАСС, что в этом году в программе капитального ремонта около 2,5 тыс. многоквартирных домов, из них 596 домов перешли на этот год из программы 2015-2016 годов. Домов, ремонт которых был изначально запланирован в 2017 году, около 1,9 тыс., это примерно на уровне 2016 года. В Свердловской области пока в основном ремонтируются двух-трехэтажные дома 1940-1950-х годов постройки. Из программы исключены 2 тыс. домов, капитальный ремонт в которых нецелесообразен, так как стоимость ремонтных работ соизмерима с расходами на переселение граждан в новое жилье.

Ранее начальник отдела метеорологических прогнозов Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Мишарина сообщила, что июнь был достаточно дождливым. По ее словам, в первом летнем месяце было два опасных явления по осадкам, но "ничего катастрофического не произошло". Согласно прогнозу Гидрометцентра России, июль на территории Свердловской области будет тепле средних многолетних значений на 1 градус. Осадков будет около нормы на уровне 78-92 мм - это среднее значение за месяц для Среднего Урала.