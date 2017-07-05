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Больница Сургута начала проверку после размещения хирургом в соцсети селфи из операционной

Новости Урала
5 июля, 16:50 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 5, июля. /ТАСС

На снимках хирурга-проктолога запечатлен он и его коллеги

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Окружная клиническая больница Сургута проводит служебную проверку в связи с появлением в аккаунте врача-хирурга в Instagram селфи из операционной. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

"По данному факту проводится служебная проверка. С врачами прошла профилактическая беседа о необходимости соблюдения медицинской этики. На сегодняшний день проводится служебное расследование. У нас запланирован цикл мероприятий, на которых мы будем разъяснять нашим врачам порядок передачи информации в СМИ, в том числе и размещение информации в личных соцсетях", - сказал специалист по связям с общественностью в Сургутской ОКБ Регина Чагина.

Хирург-проктолог сделал фотографии во время проведения операций, на снимках запечатлен он и его коллеги. По данным пресс-службы, врач получил выговор.

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