Больница Сургута начала проверку после размещения хирургом в соцсети селфи из операционной

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Окружная клиническая больница Сургута проводит служебную проверку в связи с появлением в аккаунте врача-хирурга в Instagram селфи из операционной. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

"По данному факту проводится служебная проверка. С врачами прошла профилактическая беседа о необходимости соблюдения медицинской этики. На сегодняшний день проводится служебное расследование. У нас запланирован цикл мероприятий, на которых мы будем разъяснять нашим врачам порядок передачи информации в СМИ, в том числе и размещение информации в личных соцсетях", - сказал специалист по связям с общественностью в Сургутской ОКБ Регина Чагина.

Хирург-проктолог сделал фотографии во время проведения операций, на снимках запечатлен он и его коллеги. По данным пресс-службы, врач получил выговор.