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Владелец продал отключенную от электричества фазанью ферму на Урале

Новости Урала
5 июля, 18:36 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 5, июля. /ТАСС

В конце 2016 года в 20 километрах от Екатеринбурга открыли единственную в регионе фазанью ферму, где на участке в два гектара удалось вывести около 7 тыс. птиц

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Владелец единственной на Урале фазаньей фермы Дмитрий Панов был вынужден продать хозяйство из-за затянувшейся с января 2017 года истории с отключением предприятия от электричества, которое повлекло гибель фазанов.

"Я выставил ферму на продажу в апреле, и вот теперь у нее новый владелец. На сегодняшний день света нет уже полгода, инкубаторы не работали весь сезон, и мы просто раздавали фазаньи яйца людям. В итоге с 7 тыс. птиц поголовье сократилось до 250. Убытки составляют около 2,5 млн рублей, мы будем через суд взыскивать их с загородного клуба "Стрелецкий двор", через который раньше подавалось электричество", - рассказал Панов, добавив, что намерен сосредоточиться на основном бизнесе, связанном с промышленным проектированием.

Он также добавил, что до продажи он планировал расширить производство за счет личных сбережений и грантовых средств, но не смог получить финансовую поддержку в региональном Минсельхозе. Дело об отключении фермы от электричества сейчас находится в УФАС по Свердловской области.

В конце 2016 года в 20 километрах от Екатеринбурга открыли фазанью ферму, где на участке в 2 гектара удалось вывести около 7 тыс. птиц. По словам Панова, в создание фермы вложено более 10 млн рублей. Подобные хозяйства есть в Москве, Липецке и Тверской области. В 2017 году планировалось увеличить поголовье фазанов в четыре раза, для этого предприятие собиралось участвовать в конкурсе свердловского Минсельхоза.

В январе 2017 ферма была отключена от электричества, что вызвало гибель более 3 тыс. яиц. Владелец пояснил, что раньше электричество подавалось через расположенный неподалеку загородный клуб "Стрелецкий двор". Однако отдельного договора с энергосбытовой компанией у фермы не было, и после обращения Панова к клубу с просьбой подписать акт на разграничение принадлежности электросети для последующего заключения договора с энергосбытовой компанией представители загородного клуба отключили электроэнергию.

В начале февраля в пресс-службе Свердловского филиала компании "Энергосбыт Плюс" рассказали ТАСС, что энергетики проработают варианты возобновления электроснабжения фермы. По словам Панова, во вторник он отправил в "Энергосбыт Плюс" повторный запрос, а также передал документы, подтверждающие факт технического подключения к электросети.

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