Тактильные картины для слабовидящих из Пушкинского музея представили в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Выставка тактильных картин "Видеть невидимое" открылась 6 июля в Екатеринбургском музее изобразительных искусств. В экспозиции представлены объемные копии произведений из собраний Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, сообщили в уральском музее.

"Фотографию исходного полотна специальным образом обрабатывают, подбирают текстуры для передачи особенностей изображения, чтобы одежда персонажа, например, на ощупь воспринималась именно как ткань. Границы предметов четко очерчивают или обозначают, нанося материал слоями. В результате можно пальцами ощутить, где заканчивается один элемент картины и начинается другой", - сообщили в музее.

Это первая в России передвижная выставка тактильных картин, в которую вошли произведения разных эпох и стилей, чтобы расширить представление слабовидящих людей о европейской живописи. "В Екатеринбурге представлены "Благовещение" Сандро Боттичелли и "Мадонна с младенцем" Лукаса Кранаха Старшего, "Натюрморт с атрибутами искусств" Жана-Батиста Симеона Шардена и "Нападение ягуара на лошадь" Анри Руссо, "А, ты ревнуешь?" Поля Гогена и "Старый еврей с мальчиком" Пабло Пикассо", - отметили там.

В каждом городе, куда приезжает выставка, организаторы выбирают картину из местного собрания и делают копию, адаптированную к восприятию слабовидящих людей. "В Екатеринбурге выставка будет дополнена рельефной репродукцией картины Паскуале Челомми "Прачка". После завершения выставки копия останется в Екатеринбургском музее изобразительных искусств", - добавили в музее.

Посетители выставки смогут надеть темные очки, включить аудиогид, который озвучил лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин, и "открыть новые грани восприятия искусства".