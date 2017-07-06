Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.07:
$ 59.58
€ 67.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тактильные картины для слабовидящих из Пушкинского музея представили в Екатеринбурге

Новости Урала
6 июля, 8:46 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 6, июля. /ТАСС

Это первая в России передвижная выставка тактильных картин, в которую вошли произведения разных эпох и стилей

Поделиться
Материал из 1 страницы
Реклама
Пропустить рекламу
{{$root.cfg.modules.slider.galleryTable_4391472.stepNow *12 +1}} - 3 из {{$root.cfg.modules.slider.gallery_4391472.sliderLength-1}}
© Пресс-служба Екатеринбургского музея изобразительных искусств
© Пресс-служба Екатеринбургского музея изобразительных искусств
© Пресс-служба Екатеринбургского музея изобразительных искусств
Выбор редакции
Поэты Глеб Горбовский и Лев Гаврилов во время встречи с Даниилом Граниным в Ленинграде в феврале 1976 года
Грани Гранина: ушел из жизни автор "Блокадной книги" и романа "Иду на грозу" 5 июля, 15:21
В "Макаровском квартале" завершен нулевой цикл 5 июля, 10:33
США отпраздновали День независимости 5 июля, 3:32
Раритетный трактор Deutz 1961 года выпуска по кличке "Роберте", на котором путешествует Винфрид Лангнер
Немецкий пенсионер доехал до Санкт-Петербурга на раритетном тракторе 4 июля, 15:17
В Крыму открылся молодежный образовательный форум "Таврида" 3 июля, 23:55
Башня из черепов: археологи меняют представление о культуре ацтеков 3 июля, 18:30
1
...
{{item.num+1}}
...
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_4391472'].sliderLength - 1}}
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_4391472'].sliderLength - 1}}
+
© Пресс-служба Екатеринбургского музея изобразительных искусств
© Пресс-служба Екатеринбургского музея изобразительных искусств
© Пресс-служба Екатеринбургского музея изобразительных искусств

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Выставка тактильных картин "Видеть невидимое" открылась 6 июля в Екатеринбургском музее изобразительных искусств. В экспозиции представлены объемные копии произведений из собраний Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, сообщили в уральском музее.

"Фотографию исходного полотна специальным образом обрабатывают, подбирают текстуры для передачи особенностей изображения, чтобы одежда персонажа, например, на ощупь воспринималась именно как ткань. Границы предметов четко очерчивают или обозначают, нанося материал слоями. В результате можно пальцами ощутить, где заканчивается один элемент картины и начинается другой", - сообщили в музее.

Это первая в России передвижная выставка тактильных картин, в которую вошли произведения разных эпох и стилей, чтобы расширить представление слабовидящих людей о европейской живописи. "В Екатеринбурге представлены "Благовещение" Сандро Боттичелли и "Мадонна с младенцем" Лукаса Кранаха Старшего, "Натюрморт с атрибутами искусств" Жана-Батиста Симеона Шардена и "Нападение ягуара на лошадь" Анри Руссо, "А, ты ревнуешь?" Поля Гогена и "Старый еврей с мальчиком" Пабло Пикассо", - отметили там.

В каждом городе, куда приезжает выставка, организаторы выбирают картину из местного собрания и делают копию, адаптированную к восприятию слабовидящих людей. "В Екатеринбурге выставка будет дополнена рельефной репродукцией картины Паскуале Челомми "Прачка". После завершения выставки копия останется в Екатеринбургском музее изобразительных искусств", - добавили в музее.

Посетители выставки смогут надеть темные очки, включить аудиогид, который озвучил лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин, и "открыть новые грани восприятия искусства".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
3
Тактильные картины для слабовидящих из Пушкинского музея представили в Екатеринбурге
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
8
Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизации
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Кремле с долей скептицизма отнеслись к высказыванию премьера Сербии о присоединении к ЕС
2
Делегации РФ, ЛНР и ДНР покинули переговоры в Минске из-за позиции Киева
3
Выданного Латвией США россиянина заключили в американскую тюрьму
4
Меркель констатировала изменение мирового порядка
5
В Гамбурге перед саммитом G20 сожгли автосалон Porsche
6
Тиллерсон: Путин и Трамп на встрече в Гамбурге обсудят ситуацию в Сирии
7
Задержаны подозреваемые в убийстве трех жителей Омской области
Темы дня
Реклама