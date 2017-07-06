Суд рассмотрит апелляцию на арест имущества экс-губернатора Юревича 31 июля

ЧЕЛЯБИНСК, 6 июля. /ТАСС/. Челябинский областной суд 31 июля рассмотрит апелляционною жалобу на арест имущества бывшего губернатора региона Михаила Юревича. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе инстанции.

"Апелляция на арест имущества Михаила Юревича будет рассмотрена 31 июля в 14:00 по местному времени (12:00 мск)", - сказали в суде.

Как сообщалось, 6 июня Центральный районный суд Челябинска наложил арест на имущество Юревича. Тем самым суд удовлетворил ходатайство СК в рамках расследования уголовного дела о взятке в особо крупном размере.

Защита Юревича решение обжаловала.

Дела Юревича

Ранее СК предъявил Юревичу обвинение в систематическом получении взяток от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко за покровительство. Предполагаемая сумма взятки составила 26 млн рублей.

Кроме того, Юревич, по версии следствия, подстрекал Олега Грачева, назначенного на должность первого заместителя губернатора Челябинской области, к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда. В рамках данного дела Юревич был объявлен в международный розыск и заочно арестован.

СК также сообщил о другом уголовном деле в отношении бывшего губернатора, задержании и аресте его предполагаемого посредника Андрея Чуркина. По версии следствия, Юревич в период с января 2011 года по январь 2014 года получил от предпринимателей Челябинской области взятки на сумме около 3,4 млрд рублей.

Юревич стал губернатором Челябинской области в 2010 году, 15 января 2014 года президент РФ принял его досрочную отставку. Юревич стал депутатом Госдумы, но в состав нижней палаты нового созыва не попал (ЦИК исключил его из списка Российской партии пенсионеров за справедливость из-за нарушений при подаче документов).