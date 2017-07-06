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Суд рассмотрит апелляцию на арест имущества экс-губернатора Юревича 31 июля

Новости Урала
6 июля, 9:22 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 6, июля. /ТАСС

Центральный районный суд Челябинска наложил арест на имущество Михаила Юревича 6 июня

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ЧЕЛЯБИНСК, 6 июля. /ТАСС/. Челябинский областной суд 31 июля рассмотрит апелляционною жалобу на арест имущества бывшего губернатора региона Михаила Юревича. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе инстанции.

"Апелляция на арест имущества Михаила Юревича будет рассмотрена 31 июля в 14:00 по местному времени (12:00 мск)", - сказали в суде.

Как сообщалось, 6 июня Центральный районный суд Челябинска наложил арест на имущество Юревича. Тем самым суд удовлетворил ходатайство СК в рамках расследования уголовного дела о взятке в особо крупном размере.

Защита Юревича решение обжаловала.

Дела Юревича

Ранее СК предъявил Юревичу обвинение в систематическом получении взяток от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко за покровительство. Предполагаемая сумма взятки составила 26 млн рублей.

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Кроме того, Юревич, по версии следствия, подстрекал Олега Грачева, назначенного на должность первого заместителя губернатора Челябинской области, к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда. В рамках данного дела Юревич был объявлен в международный розыск и заочно арестован.

СК также сообщил о другом уголовном деле в отношении бывшего губернатора, задержании и аресте его предполагаемого посредника Андрея Чуркина. По версии следствия, Юревич в период с января 2011 года по январь 2014 года получил от предпринимателей Челябинской области взятки на сумме около 3,4 млрд рублей.

Юревич стал губернатором Челябинской области в 2010 году, 15 января 2014 года президент РФ принял его досрочную отставку. Юревич стал депутатом Госдумы, но в состав нижней палаты нового созыва не попал (ЦИК исключил его из списка Российской партии пенсионеров за справедливость из-за нарушений при подаче документов).

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