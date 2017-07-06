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Двое жителей Челябинской области осуждены на шесть лет за попытку сбыта 40 кг марихуаны

Новости Урала
6 июля, 9:31 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 6, июля. /ТАСС

Осужденные приобрели наркотики в Челябинске и планировали реализовать мелкими партиями

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ЧЕЛЯБИНСК, 6 июля. /ТАСС/. Миасский городской суд приговорил к шести годам колонии строгого режима двух жителей Челябинской области за попытку сбыта около 40 кг марихуаны. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе областного управления ФСБ.

"Двух жителей Челябинской области, приготовивших к сбыту около 40 кг марихуаны, Миасский городской суд признал виновными по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" УК России и "Сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенный в крупном размере" УК России. Суд приговорил каждого из них к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - пояснили в областном управлении ФСБ.

Наркотики они приобрели в Челябинске и планировали реализовать мелкими партиями. Для хранения товара они арендовали квартиру.

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