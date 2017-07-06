Более 1,5 тыс. участков на выборах свердловского губернатора опробуют QR-кодирование

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Свердловской области утвердила перечень избирательных участков, на которых применят технологию QR-кодирования результатов протоколов, - их будет 1554. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе областного избиркома.
"Протоколы "закодируют" на 1554 участках. В этот список попали практически все участковые комиссии во всех городах области", - сообщили там.
Исключение составили те участковые избирательные комиссии, где будут установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). "Традиционно КОИБы - всего 609 - будут размещены в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, еще по 20 автоматических урн установят в Новоуральске и Полевском", - добавили в пресс-службе.
Машиночитаемый QR-код впервые будет использован на предстоящих 10 сентября выборах губернатора Свердловской области. В облизбиркоме отмечают, что применение этой технологии, в процессе которой данные протоколов избирательных комиссий преобразуются в машиночитаемый код, позволит ускорить передачу информации об итогах голосования, исключить любые технические ошибки и так называемый человеческий фактор.
"Кроме того, технология позволит свободно считать код с протокола, а значит, получить итоговые данные смогут все присутствующие на участке лица - наблюдатели, кандидаты и их доверенные лица, журналисты. Для этого достаточно просто скачать на смартфон или планшет специальную программу", - пояснили в облизбиркоме.
Ранее сообщалось, что на губернаторских выборах на Урале будут принимать в МФЦ. Теперь каждый житель Свердловской области сможет отдать свой голос на ближайшем к нему участке вне зависимости от прописки - для этого он должен всего лишь подать заявление любым удобным для него способом. Кроме МФЦ, заявление о включении в список избирателей по месту нахождения можно будет подать через портал госуслуг, а также в территориальных избирательных комиссиях. Принимать их начнут с 26 июля - за 45 дней до выборов.