В Свердловской области около 4 тыс. жителей остались без света из-за непогоды

"Восточный порт" в I полугодии 2017 года перевалил 11,7 млн тонн угляТранспорт 6 июля, 11:29
Лидер мирового сезона в прыжках в высоту Ласицкене выступит 16 июля на турнире в ПадуеСпорт 6 июля, 11:17
"Ведомости": оборот контейнеров на желдороге растет быстрее, чем в портахТранспорт 6 июля, 11:11
ФК "Томь" продлил контракт с главным тренером ПетраковымСпорт 6 июля, 11:04
Сборная России поднялась на 62-е место в рейтинге ФИФАСпорт 6 июля, 11:02
В начале было тяготение: как появился самый известный труд НьютонаНаука 6 июля, 11:00
СМИ: открытая перевалка угля в населенных пунктах-портах может быть запрещена с ноябряТранспорт 6 июля, 10:53
Жаров предупредил мессенджеры и соцсети об ответственности за нарушение законов РФОбщество 6 июля, 10:52
Открытая тренировка боксера Лебедева в Екатеринбурге отменена из-за непогодыСпорт 6 июля, 10:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Почти 4 тыс. жителей Свердловской области в четверг утром остались без электроэнергии из-за непогоды, сообщил ситуационно-аналитический центр Минэнерго.
"Из-за неблагоприятных погодных условий (дождь, гроза, ветер до 20 м/с - прим. ТАСС) происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго"). По состоянию на 05:00 мск без электроснабжения оставались бытовые потребители в 13 населенных пунктах (около 3 900 человек), 7 социально значимых объектов. На данный момент без света остаются 1,8 тыс. человек. К аварийно-восстановительным работам привлечено 6 бригад в составе 14 человек и 6 единиц специальной техники", - говорится в сообщении Минэнерго.
Ранее свердловское управление МЧС распространило штормовое предупреждение на 6 июля. По информации синоптиков, ночью и днем в четверг в отдельных районах Свердловской области ожидаются сильные дожди, грозы и град, порывы ветра до 25 м/сек.