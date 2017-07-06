В Свердловской области около 4 тыс. жителей остались без света из-за непогоды

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Почти 4 тыс. жителей Свердловской области в четверг утром остались без электроэнергии из-за непогоды, сообщил ситуационно-аналитический центр Минэнерго.

"Из-за неблагоприятных погодных условий (дождь, гроза, ветер до 20 м/с - прим. ТАСС) происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго"). По состоянию на 05:00 мск без электроснабжения оставались бытовые потребители в 13 населенных пунктах (около 3 900 человек), 7 социально значимых объектов. На данный момент без света остаются 1,8 тыс. человек. К аварийно-восстановительным работам привлечено 6 бригад в составе 14 человек и 6 единиц специальной техники", - говорится в сообщении Минэнерго.

Ранее свердловское управление МЧС распространило штормовое предупреждение на 6 июля. По информации синоптиков, ночью и днем в четверг в отдельных районах Свердловской области ожидаются сильные дожди, грозы и град, порывы ветра до 25 м/сек.