Уральские ученые представят на "Иннопроме" магнитометр и сканер для нефтегазопроводов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) представят магнитометр и лазерный сканер для мониторинга нефтегазопроводов на Международной промышленной выставке "Иннопром-2017", которая пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе вуза.

"Магнитометр, созданный сотрудниками и студентами Физико-технического института УрФУ, находит дефекты нефтегазопроводов без вскрытия грунта в сложных условиях. Прибор уже использовали при построении карты места падения метеорита в озеро Чебаркуль и для нахождения самого большого осколка весом около полутонны. В работе лазерного сканера, который инновационная инфраструктура университета также представит на выставке, используется датчик для сканирования трехмерной карты объекта", - говорится в сообщении.

По словам разработчиков, внедрение мониторинга позволит улучшить планирование ремонтных работ и снизить издержки. "Еще одним преимуществом является возможность оценки состояния трубопровода и обнаружения зон повышенного напряженно-деформированного состояния, что при использовании правильной теоретической модели позволяет определять места, в которых возникнет дефект", - уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что разработанный учеными магнитометр использовался на работах на Байдарацкой Губе (один из крупнейших заливов Карского моря между Югорским полуостровом и полуостровом Ямал - прим. ТАСС) при исследованиях подводного газопровода, а также при подводных съемках озера Чебаркуль при поисках других фрагментов метеорита "Челябинск", упавшего на территорию Челябинской области 15 февраля 2013 года.

"Иннопром" - международная промышленная выставка, проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. Национальная экспозиция партнера выставки в 2017 году - Японии - займет 3 тыс. кв. м, а численность японской делегации превысит 500 человек, на выставке разместятся также национальные экспозиции Германии, Италии, Индии, Южной Кореи. Деловая программа выставки будет включать более 150 мероприятий, участниками станут 640 российских и иностранных компаний-экспонентов.