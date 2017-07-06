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Минералы и горные породы из Китая представят гостям "Иннопрома" на Урале

Новости Урала
6 июля, 10:15 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 6, июля. /ТАСС

После выставки коллекция займет место в экспозиции музея Уральского горного университета

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Коллекция минералов и горных пород, собранная студентами и сотрудниками Пекинского геологоразведочного института и подаренная в 1957 году Свердловскому горному институту (ныне Уральский государственный горный университет (УГГУ)) будет представлена гостям Международной промышленной выставки "Иннопром-2017", которая пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля, сообщили в четверг в пресс-службе вуза.

"В коллекции 30 наименований минералов, среди которых есть кристалл киновари из месторождения Фуфон провинции Хунань, целестин из провинции Хунань, кристалл вольфрамита из провинции Цзянси, турмалин из провинции Шанси, аурипигмент и реальгар из провинции Юньнань, а также 25 горных пород. Дар был приурочен к 40-летию Великой Октябрьской революции", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что первыми коллекцию смогут увидеть гости "Иннопрома", затем она займет место в экспозиции музея Уральского горного университета. "В середине ХХ века отношения между нашими странами были теплыми и дружественными: именно в этот период Уральский геологический музей УГГУ посетили председатель Компартии КНР Мао Цзэдун, председатель Госсовета КНР Чжоу Эньлай, вице-премьер Госсовета КНР Бо Ибо", - уточнили там.

В 2017 году геологическому музею УГГУ исполнится 80 лет, в его фондах насчитывается более 40 тыс. экспонатов. В музее расположен отдел минералогии, полезных ископаемых и палеонтологии. В 2015 году его посетили около 18 тыс. человек, по итогам прошлого года - 20 тыс. Ранее директор музея Дмитрий Клейменов сообщил ТАСС, что для иностранных гостей выставки историки также выпустят специальный путеводитель.

"Иннопром" - международная промышленная выставка, она проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. Национальная экспозиция партнера выставки в 2017 году - Японии - займет 3 тыс. кв. м, а численность японской делегации превысит 500 человек, на выставке разместятся также национальные экспозиции Германии, Италии, Индии, Южной Кореи. Деловая программа выставки будет включать более 150 мероприятий, участниками станут 640 российских и иностранных компаний-экспонентов.

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