Строительство первого в РФ завода гормональных препаратов началось в Тюменской области

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. /ТАСС/. Строительство первого в РФ производства гормональных препаратов с общим объемом инвестиций более 3 млрд рублей началось в Тюменской области. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе губернатора региона.
"Рабочая техника вышла на площадку, где за три года планируется возвести новое импортозамещающее производство - одно из самых современных в мире. В рамках проекта предусматривается строительство производственного корпуса площадью 6 тыс. кв м, создание цеха опытного производства площадью 350 кв. м на базе имеющейся инфраструктуры предприятия, строительство автоматизированного склада", - говорится в сообщении.
Президент группы компаний "Фармасинтез" Викрам Пуния отметил, что в России нет ни одного подобного проекта. "Импортозамещение в этой сфере фактически не осуществляется. Наш проект направлен на усиление лекарственной безопасности россиян", - отметил он.
В пресс-службе добавили, что начало выпуска препаратов намечено на 2020 год, на новом производстве будут работать 113 человек.
"Инвестиционные вложения - более 3,2 млрд рублей. Большую часть составят расходы на приобретение оборудования, на проектирование и строительно-монтажные работы, а также на клинические исследования и регистрацию лекарственных препаратов. В числе источников финансирования указаны собственные средства компании, а также субсидии из областного и федерального бюджетов. Срок окупаемости проекта - 5,5 года", - уточнили там.
Всего в реестре Тюменской области почти 500 инвестиционных проектов с общей капитализацией 1,6 трлн рублей. По итогам 2016 года объем инвестиций в регион вырос на 14,5% и составил более 261,5 млрд рублей. За последние три года в области было открыто 25 новых крупных промышленных производств, семь из них - с иностранным капиталом. Всего в 2017 году в регионе будет запущен 21 новый инвестиционный проект, в основном это новые промышленные производства, также начнется реализация еще 17 проектов.