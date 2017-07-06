В дни проведения "Иннопрома" в Екатеринбурге ожидаются грозы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Синоптики свердловского Гидрометцентра прогнозируют грозы и кратковременные дожди в дни проведения международной промышленной выставка "Иннопром", которая с 10 по 13 июля пройдет в Екатеринбурге.

Причина ожидаемых осадков - высотный циклон (холодный циклон, который формируется в средней и верхней тропосфере - прим. ТАСС), который формирует погоду на территории Свердловской области, сообщили в четверг ТАСС в свердловском Гидрометцентре.

"На территории Свердловской области в ближайшую неделю будут наблюдаться дожди и грозы, местами сильный ветер. Так, например, в четверг, 6 июля, почти на всей территории Среднего Урала прошли дожди при ветре с порывами до 23 м/с. В некоторых районах выпала почти треть месячной нормы осадков. Улучшение погоды пройдет только к 15-16 июля", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, в дни проведения "Иннопрома" в Екатеринбурге будут небольшие прояснения, но преимущественно будут идти дожди с грозами. "Температура воздуха будет ниже среднемноголетних значений на 1-2,5 градуса", - уточнили в свердловском Гидрометцентре.

Как сообщила ТАСС руководитель PR-службы "Иннопрома" Юлия Остроухова, организаторы выставки не планируют вводить никаких специальных режимов из-за непогоды. "Зонтиков и дождевиков раздавать посетителям выставки не планируем. Ожидается, что "Иннопром" посетит порядка 50 тыс. человек", - сказала она.

"Иннопром" - международная промышленная выставка, проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. Национальная экспозиция партнера выставки в 2017 году - Японии - займет 3 тыс. кв. м, а численность японской делегации превысит 500 человек, на выставке разместятся также национальные экспозиции Германии, Италии, Индии, Южной Кореи. Деловая программа выставки будет включать более 150 мероприятий, участниками станут 640 российских и иностранных компаний-экспонентов.