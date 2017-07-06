Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.07:
$ 59.58
€ 67.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В дни проведения "Иннопрома" в Екатеринбурге ожидаются грозы

Новости Урала
6 июля, 10:49 дата обновления: 6 июля, 11:18 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 6, июля. /ТАСС

Улучшение погоды синоптики обещают только к 15-16 июля

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Синоптики свердловского Гидрометцентра прогнозируют грозы и кратковременные дожди в дни проведения международной промышленной выставка "Иннопром", которая с 10 по 13 июля пройдет в Екатеринбурге.

Причина ожидаемых осадков - высотный циклон (холодный циклон, который формируется в средней и верхней тропосфере - прим. ТАСС), который формирует погоду на территории Свердловской области, сообщили в четверг ТАСС в свердловском Гидрометцентре.

"На территории Свердловской области в ближайшую неделю будут наблюдаться дожди и грозы, местами сильный ветер. Так, например, в четверг, 6 июля, почти на всей территории Среднего Урала прошли дожди при ветре с порывами до 23 м/с. В некоторых районах выпала почти треть месячной нормы осадков. Улучшение погоды пройдет только к 15-16 июля", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, в дни проведения "Иннопрома" в Екатеринбурге будут небольшие прояснения, но преимущественно будут идти дожди с грозами. "Температура воздуха будет ниже среднемноголетних значений на 1-2,5 градуса", - уточнили в свердловском Гидрометцентре.

Как сообщила ТАСС руководитель PR-службы "Иннопрома" Юлия Остроухова, организаторы выставки не планируют вводить никаких специальных режимов из-за непогоды. "Зонтиков и дождевиков раздавать посетителям выставки не планируем. Ожидается, что "Иннопром" посетит порядка 50 тыс. человек", - сказала она.

"Иннопром" - международная промышленная выставка, проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. Национальная экспозиция партнера выставки в 2017 году - Японии - займет 3 тыс. кв. м, а численность японской делегации превысит 500 человек, на выставке разместятся также национальные экспозиции Германии, Италии, Индии, Южной Кореи. Деловая программа выставки будет включать более 150 мероприятий, участниками станут 640 российских и иностранных компаний-экспонентов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
"Иннопром"-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
3
Тактильные картины для слабовидящих из Пушкинского музея представили в Екатеринбурге
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
8
Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизации
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве начали строить два новых парка
2
Аксенов намерен отправить в отставку своего заместителя, трех министров и главу Ялты
3
Делегации РФ, ЛНР и ДНР покинули переговоры в Минске из-за позиции Киева
4
В Кремле с долей скептицизма отнеслись к высказыванию премьера Сербии о присоединении к ЕС
5
На ВДНХ открыт шоу-рум программы реновации
6
Янукович в суде намерен доказать факт госпереворота на Украине
7
Выданного Латвией США россиянина заключили в американскую тюрьму
Темы дня
Реклама