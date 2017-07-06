Авиакомпания S7 отменила c 15 июля рейсы из Тюмени в Салехард

САЛЕХАРД, 6 июля. /ТАСС/. Авиакомпания S7 отменила рейсы по маршруту Тюмень - Салехард (Ямало-Ненецкий автономный округ) с 15 июля по коммерческим причинам. Пассажиры, которые приобрели билеты, вынуждены оформлять возврат, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика.

"S7 Airlines отменила собственные рейсы по маршруту Тюмень - Салехард, которые будут выполняться после 15 июля 2017 года. В ближайшее время мы не планируем возобновлять перелеты по этому направлению. Причины отмены - коммерческие", - сказали в пресс-службе.

По данным авиакомпании, на направлении Салехард - Тюмень действует код-шеринговое соглашение с авиакомпанией "Ямал". "Пассажиры, которые приобрели авиабилеты на рейсы S7 после 15 июля, могут оформить вынужденный возврат авиабилета без штрафов или переоформить билет на партнерские рейсы", - добавили в пресс-службе, не уточнив количество пассажиров, купивших билеты.

Из аэропорта Салехарда выполняются рейсы в Москву, Тюмень, Екатеринбург, Новый Уренгой, Ноябрьск, Надым, Тарко-Сале, Санкт-Петербург.