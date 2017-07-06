ФСБ возбудила дело в отношении жителя Курганской области за призывы к терроризму

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Управление ФСБ по Курганской области возбудило уголовное дело в отношении 19-летнего жителя региона за публичные призывы к террористической деятельности и оправдание терроризма. Он объявлен в федеральный розыск, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

"Управление ФСБ России по Курганской области возбудило дело по статье УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма" в отношении 19-летнего местного жителя, сторонника радикальных течений ислама. В настоящее время обвиняемый скрывается от правоохранительных органов, в связи с чем объявлен в федеральный розыск", - говорится в сообщении.

Установлено, что молодой человек на своей фейковой странице в соцсети "ВКонтакте" размещал высказывания и изображения, направленные на пропаганду террористической деятельности. "Речь идет, в частности, о ведении вооруженного джихада с врагами ислама в радикальной форме - самоубийственного терроризма под видом религиозной идеологии, а также призывах к такой деятельности. Установлено, что молодой человек разместил указанный контент с целью публичного призыва к осуществлению террористической деятельности и публичного оправдания терроризма", - отмечается в сообщении УФСБ.

Ранее уголовное дело по аналогичной статье было возбуждено УФСБ в отношении жителя Дагестана Алибаева. По версии следствия, в 2013 - 2014 годах он разместил в интернете текстовые записи, содержащие публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и оправдывающие терроризм. В сентябре 2016 года дело было направлено в Северо-Кавказский окружной военный суд.