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Свердловский арбитражный суд прекратил производство по делу о банкротстве УВЗ

Новости Урала
6 июля, 10:51 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 6, июля. /ТАСС

Иск вернули заявителю - компании "ГлавЭлектроСнаб", которая предъявляла претензию на 460 тыс. рублей

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Свердловский арбитражный суд прекратил производство по делу о банкротстве научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод" (УВЗ), иск вернули заявителю - компании "ГлавЭлектроСнаб", говорится в материалах суда.

"Во введении наблюдения в отношении АО "Научно- производственная корпорация "Уралвагонзавод" отказать, производство по делу о банкротстве прекратить", - сказано в материалах. "ГлавЭлектроСнаб" предъявлял претензию на 460 тыс. рублей.

Заявление от "ГлавЭлектроСнаб" о банкротстве УВЗ рассматривалось совместно с иском "Завода по выпуску тяжелых механических прессов" из Воронежа, который требовал 12,2 млн рублей. Ранее Свердловский арбитражный суд также вернул заявление "Тяжмехпрессу".

ОАО "Тяжмехпресс" - единственное в России предприятие по производству тяжелых механических прессов, автоматических прессовых линий, автоматизированных и механизированных комплексов для кузнечных и листоштамповочных производств и одна из пяти фирм в мире такой большой производственной мощности. Расположено в Воронеже.

НПК "Уралвагонзавод" - российская корпорация, занимающаяся разработкой и производством военной техники: танков Т-72, Т-90, боевых машин разминирования БМР-3М, тяжелых огнеметных систем ТОС-1А, самоходных гаубиц "Мста- С" и др. В корпорацию входят научно-исследовательские институты, конструкторские бюро и производственные предприятия. 27 декабря 2016 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче в качестве имущественного взноса в госкорпорацию "Ростех" 100% акций "Уралвагонзавода".

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