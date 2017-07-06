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Военные возвели понтонную переправу на реке под Тюменью, где из-за паводка обрушился мост

Новости Урала
6 июля, 15:36 UTC+3 ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ 6, июля. /ТАСС

Сооружение длиной 73 метра позволило восстановить сообщение между населенными пунктами Кош-Карагай и Макарово

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ТЮМЕНЬ, 6 июля. /ТАСС/. Курсанты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ) навели понтонную переправу через реку Убъенная в Тюменской области, где из-за паводка 31 мая произошло обрушение моста. Об этом сообщил в четверг ТАСС помощник командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин.

"По обращению региональных властей было спланировано и проведено ротное тактико-специальное учение по наведению низководного моста. Длина сооружения - 73 метра, грузоподъемность - 20 тонн. Мост позволил восстановить сообщение между населенными пунктами Кош-Карагай и Макарово", - сказал Рощупкин.

По словам собеседника агентства, 7 июля в ходе второго этапа учения военнослужащие повысят грузоподъемность моста до 60 тонн для обеспечения движения строительной техники, которая будет задействована в восстановлении смытых во время паводка сооружений.

Ранее сообщалось, что в результате подъема воды во время паводка на реке Ишим 31 мая произошло обрушение пролета моста между деревнями Кош-Карагай и Макарово. Более 230 жителей остались отрезаны от "большой земли". Тогда был организован подвоз медикаментов и продуктов питания, дополнительно была доставлена пожарная машина.

В этом году в зону подтопления из-за паводка попали сразу несколько муниципалитетов Тюменской области, в настоящее время вода постепенно уходит, ведутся аварийно- восстановительные работы. Материальную помощь уже получили более 200 семей. По данным регионального управления МЧС, на территории города Ишима остается подтопленными 105 нежилых садоводческих участков, в Ишимском районе - 5, в Абатском муниципальном районе подтоплены 110 нежилых садоводческих участков.

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Игорь Холманских ранее сообщил ТАСС, что на ликвидацию последствий паводка из областного бюджета направят почти 177 млн рублей. Кроме того, губернатор Тюменской области Владимир Якушев ранее уточнил ТАСС, что подана заявка на получение около 600 млн рублей из резервного фонда правительства РФ для выплат пострадавшим от паводка и восстановления инфраструктуры.

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