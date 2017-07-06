Музей железнодорожной техники планируют открыть на Свердловской детской железной дороге

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. ОАО "РЖД" планирует принять участие в организации Музея железнодорожной техники на территории детской железной дороги в Свердловской области. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.
"Президент ОАО "РЖД" (Российские железные дороги) Олег Белозеров и врио губернатора Свердловской области Евгенией Куйвашев на рабочей встрече в Екатеринбурге обсудили размещение Музея железнодорожной техники на детской железной дороге. Планируется, что в нем будут собраны раритетные экспонаты, а его открытие позволит повысить туристическую привлекательность Екатеринбурга и региона", - сказали в пресс-службе. Там не уточнили сроки создания музея и объем финансирования, который необходим на его строительство.
Также на Свердловской железной дороге запланировано строительство депо с сопутствующей инфраструктурой. "Это поможет создать условия для формирования у детей интереса к познанию и творчеству, привлечь еще большее число школьников к обучению техническим дисциплинам", - добавили в пресс-службе.
Реконструированная детская железная дорога (ДЖД) стоимостью более 735 млн рублей была запущена 13 сентября 2016 года в парке им. Маяковского Екатеринбурга. В здании вокзала расположился учебный центр с кабинетами для занятий юных железнодорожников, также там планируется установить тренажерные комплексы, максимально реалистично моделирующие процесс ведения поезда. Новые помещения позволят увеличить численность учащихся с 700 до 1,5 тыс. человек.
Свердловская детская железная дорога была построена в 1960 году в качестве учебной базы для школьников, желающих стать машинистами, проводниками, путевыми рабочими и освоить другие железнодорожные специальности. До реконструкции в зимний период дорога длиной 3,8 км не эксплуатировалась.