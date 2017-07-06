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Сокуров и Сурикова станут почетными гостями открытого фестиваля российского кино на Урале

Новости Урала
6 июля, 16:22 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 6, июля. /ТАСС

Жюри второго Уральского открытого фестиваля российского кино "Уралкинофест" возглавит режиссер, сценарист Андрей Прошкин

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Режиссеры Александр Сокуров и Алла Сурикова станут почетными гостями второго Уральского открытого фестиваля российского кино "Уралкинофест", который пройдет в Свердловской области со 2 по 8 сентября. Жюри киносмотра возглавит режиссер, сценарист Андрей Прошкин, сообщил ТАСС в четверг директор киносмотра Владимир Макеранец.

"Нашим почетным гостем станет режиссер Александр Сокуров. Он представит фильм Кантемира Балагова "Теснота", ставший одной из сенсаций Каннского международного кинофестиваля 2017 года и получивший там приз ФИПРЕССИ. Балагов - один из выпускников мастерской Сокурова в Кабардино-Балкарском университете. Кроме того, в программу фестиваля войдет ретроспектива фильмов Сокурова, зрителей ждет еще немало сюрпризов, о которых мы пока не говорим", - сказал Макеранец.

Программный директор Уральского кинофестиваля Валерий Кичин добавил, что в Екатеринбург приедет режиссер Алла Сурикова.

"Нам хотелось бы показать жанровую палитру современного российского кино, поэтому наряду с авторскими фильмами, которые зовут "фестивальными", мы показываем и образцы таких жанров, как боевик, детектив, комедия. И наряду с таким мастером российского артхауса, как Александр Сокуров, наш фестиваль будет чествовать знаменитого комедиографа Аллу Сурикову, которая, кроме всеми любимых картин, покажет премьеру - музыкальную комедию "Любовь и сакс", - рассказал Кичин.

Жюри фестиваля возглавит российский режиссер, сценарист, член киноакадемии Азиатско-Тихоокеанского региона, заместитель председателя "КиноСоюза" Андрей Прошкин. "Полный состав жюри назовут в конце июля", - отметили в пресс-службе, добавив, что в этом году дополнительно учрежден Приз лучшему продюсеру.

"Мы еще раз хотим показать, что есть достойное российское кино. А фестиваль является средством доставки фильма до зрителя. Хорошее российское кино, гостеприимство, обсуждение актуальных проблем фильмопроизводства - вот главные составляющие Уральского кинофестиваля", - отметил Макеранец.

О фестивале

Всего в рамках "Уралкинофеста" в Екатеринбурге и городах области будет показано более 70 фильмов, пройдут творческие встречи, круглые столы и специальные события. Заявки на участие в фестивале принимаются до 15 июля, конкурсная программа будет объявлена 20 августа. Полную программу и расписание показов организаторы планируют опубликовать 25 августа.

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