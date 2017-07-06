Выставка более 500 предметов исламской культуры впервые открылась в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 6 июля. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Выставка, объединившая коллекции 500 предметов исламской культуры из четырех регионов России, торжественно открыта в четверг в Государственном историческом музее Южного Урала. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

"На Южном Урале такая масштабная выставка проходит впервые. Она призвана показать развитие ислама" - сказал во время торжественной церемонии открытия муфтий Челябинской и Курганской областей Ринат хаджи-хазрат Раев.

На открытии выставки также присутствовали губернатор Челябинской области Борис Дубровский и генеральный директор Государственного историко-культурного музея-заповедника "Московский Кремль" Елена Гагарина.

На выставке "Ислам. История, традиции, культура" представлено более 500 предметов из Музея истории религии (Санкт Петербург), Музея истории исламской культуры (Казань), Национального музея республики Башкортостан (Уфа), а также муниципальных музеев Челябинской области.

Как уточнили в пресс-службе музея, экспозиция расположилась на площади 600 кв. м. Среди экспонатов представлены мусульманские священные книги, старинные предметы быта и элементы одежды, ювелирные украшения, оружие. Особое место занимает факсимильная копия Корана Османа, или Самаркандского куфического Корана. Это довольно редкое издание, до наших дней во всем мире сохранилось только несколько его копий.

Выставка продлится до 10 сентября. Она приурочена к Всероссийской научно-практической конференции "Расулевские чтения: Ислам в истории и современной жизни России", которая пройдет 7 июля в городе Троицке Челябинской области.